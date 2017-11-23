Прямой эфир

Могут ли минчане сами устанавливать полусферы от машин во дворе?

23 ноября 2017 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какая работа проводится по созданию парковочных мест, стоянок со стороны Мингорисполкома, рассказали в программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Ежегодно мы строим дополнительные парковочные места. В этом году построено 6,5 тысяч парковочных мест. Это – на стоянках, это – парковки вдоль дороги, возле объектов торговли, это подземные гаражи и паркинги. С учетом плотности застройки сегодня приоритет мы делаем на подземные гараж-стоянки и паркинги. Поэтому при проектировании и строительстве жилых домов предусмотрены подземные гараж-стоянки.

Люди стали меньше ставить машины в дворовых территориях, на зелёную зону.

Конечно, где узкие проезды, есть такие факты. В следующем году запланирован блок мероприятий по установке полусфер. Мы прорабатываем его с Комитетом природных ресурсов, с администрациями районов, определяем наиболее сложные адреса.

Прорабатываем адресную программу, где будем ставить полусферы.

Олег Степанюк, СТВ:
Если жильцы сами проявили инициативу и установили такие полусферы?

Марина Малаева:
Инициатива жильцов не наказуема, но с ЖЭСом согласовать надо. 

Уборка и благоустройство Минска – что нового: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Марина Малаева

Другие новости рубрики

Все новости
«За счёт населения и предприятий в Минске установлено более 300 единиц детского оборудования»
23 ноября 2017 18:43

«За счёт населения и предприятий в Минске установлено более 300 единиц детского оборудования»

Онлайн-атлас по уборке Минска: зачем сделают и как работает?
23 ноября 2017 18:42

Онлайн-атлас по уборке Минска: зачем сделают и как работает?

«Когда мы приходим на предприятие и видим красивые цветники, чистую территорию, создаётся впечатление, что это – деловой партнёр»
23 ноября 2017 18:41

«Когда мы приходим на предприятие и видим красивые цветники, чистую территорию, создаётся впечатление, что это – деловой партнёр»