Могут ли минчане сами устанавливать полусферы от машин во дворе?

Новости Беларуси. Какая работа проводится по созданию парковочных мест, стоянок со стороны Мингорисполкома, рассказали в программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Ежегодно мы строим дополнительные парковочные места. В этом году построено 6,5 тысяч парковочных мест. Это – на стоянках, это – парковки вдоль дороги, возле объектов торговли, это подземные гаражи и паркинги. С учетом плотности застройки сегодня приоритет мы делаем на подземные гараж-стоянки и паркинги. Поэтому при проектировании и строительстве жилых домов предусмотрены подземные гараж-стоянки.

Люди стали меньше ставить машины в дворовых территориях, на зелёную зону.

Конечно, где узкие проезды, есть такие факты. В следующем году запланирован блок мероприятий по установке полусфер. Мы прорабатываем его с Комитетом природных ресурсов, с администрациями районов, определяем наиболее сложные адреса.

Прорабатываем адресную программу, где будем ставить полусферы.

Олег Степанюк, СТВ:

Если жильцы сами проявили инициативу и установили такие полусферы?

Марина Малаева:

Инициатива жильцов не наказуема, но с ЖЭСом согласовать надо.