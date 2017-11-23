Мингорисполком: «Зиму мы переживём в чистом, уютном и тёплом городе»

Новости Беларуси. Насколько Минск готов к холодам, рассказали в программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

В соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду, все технические мероприятия выполнены. Предусмотрено до 1 октября получение паспортов готовности. Поэтому жителям Минска, как и в предыдущие года, не о чем волноваться. Мы надеемся, зима будет к нам благосклонна и никаких серьёзных аварий у нас не будет. Где необходимо, выполнен ремонт кровли.

Выполнена реконструкция и замена теплосетей – более 100 километров.

Я уверена: у нас все коммунальные службы и организации подготовлены к осенне-зимнему периоду, и серьёзных вопросов не будет. У нас имеются аварийные службы, где необходимо. Зиму мы переживём в чистом, уютном и тёплом городе. По предыдущим годам, серьёзных внештатных ситуаций, в принципе, не было. С каждым годом технических мероприятий больше и жёстче контроль за выполнением этих мероприятий.