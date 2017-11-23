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«За счёт населения и предприятий в Минске установлено более 300 единиц детского оборудования»

23 ноября 2017 18:43
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Новости Беларуси. Где появились новые площадки для игр малышей, рассказали в программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Дополнительно на озеленённых территориях, в парках и скверах в этом году установлено детское оборудование. Масштабная проведена работа, за счет бюджета установлено 11 игровых больших комплексов. Не просто какие-то качели.

И установлены они не только в центральных парках, а по всему городу.

Если про центральные парки, то это – парк Победы, парк Челюскинцев, на окраинах – это сквер по улице Волоха, сквер Тиволи в Каменной Горке, где очень много деток. И это очень востребовано. В каждом районе выбраны скверы с администрациями районов, и тоже установлены такие игровые комплексы.11 игровых комплексов установлены на детских площадках. За счет средств населения и предприятий установлено более 300 единиц детского оборудования. 

Уборка и благоустройство Минска – что нового: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Марина Малаева

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