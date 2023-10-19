Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу

Новости Беларуси. Суд вынес приговор за убийство 3-летнего ребенка в Слуцке. Отца мальчика приговорили к смертной казни, его мать – к 25 годам лишения свободы. Из 13 томов материала дела следует, что родители морили своего сына голодом и избивали его с самого рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О предпосылках и необъяснимых причинах жестокого убийства – в материале Глеба Прокофьева.

Слуцк. В одной из квартир этой многоэтажки 14 января произошло жестокое убийство, которое потрясло всю страну. В семье Таратута родители в очередной раз избили своего сына, в этот раз до смерти. Как установила экспертиза, скончался трехлетний Семен от черепно-мозговой травмы. Перед смертью ему было нанесено не менее 10 ударов.

Соседка обвиняемых:

Дети плакали иногда, но чтобы я видела, я не буду – потому что я не видела.

Соседка обвиняемых:

Плакали дети, без конца плакали. Она орала, и матом, и перематом. Или на него, или на детей. В общем, не знаю. В тот злополучный вечер отец уже убитого ребенка вызвал скорую помощь, сообщив диспетчеру, что его сын умирает. Медикам сказал, что малыш упал.

Артем Каханович, фельдшер выездной бригады Слуцкой подстанции скорой медицинской помощи:

Вышел мужчина, сказал, что это к ним. Я возмутился, почему вы нас не встречаете возле подъезда, так как ребенок умирает, должны были встречать. Он сказал, что я вас пропустил, смотрел в окно. Поднялись в квартиру, увидели, что на тахте лежит полностью голый ребенок с признаками травм в состоянии клинической смерти. Приступили к сердечно-легочной реанимации, но, к сожалению, в течение 32 минут сердце не запустилось, была констатирована биологическая смерть.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

За этой дверью были слышны звуки ударов, после которых ребенок плакал. Над трехлетним Семеном издевались на протяжении всей его жизни. Помимо того, что мальчика избивали, его еще и морили голодом. Его привязывали к кровати, дразнили едой, а на кухне на голом полу выделили место для сна.

В суде обвиняемые пояснили причину такого жестокого отношения к своему сыну. С их слов, Семен был нежеланным ребенком. Узнав его пол, хотели даже сделать аборт, но врачи отговорили. Мальчик родился недоношенным, ему не было и 7 месяцев. Одной из возможных причин преждевременных родов могло стать пьянство беременной женщины. Глеб Прокофьев:

Не сказать, чтобы родители были такие уж алкоголики?

Сосед обвиняемых:

Нет, я не видел, по крайней мере я не замечал, чтобы они употребляли. Он постоянно за рулем.

В момент убийства в квартире были и другие дети. 13-летний сын от предыдущего брака Анастасии, а также две малышки-дочки четы Таратута.

Глеб Прокофьев:

В настоящее время дети обвиняемых, а их четверо, определены в приемные семьи, старший сын проживает с отцом. Сейчас рассматривается гражданский иск органов опеки о лишении родительских прав. Социальные работники уверяют, что эта семья была на особом контроле. Однако оснований, чтобы забрать детей, почему-то не нашли. От официальных комментариев в управлении образования Слуцкого райисполкома специалисты отказались.

Сосед обвиняемых:

Виноваты соцработники, скажут вам соседи одни, вторые. Знают, какая ситуация получилась в Узде, когда ребенка тогда травмировали. Как можно, когда было заведено уголовное дело, отдать ребенка? Они же переехали сюда из Узды. Кстати, настояла детский врач, когда забрали у них детей в прошлом году, на 7 месяцев забрали детей. А отдали детей, так у нас весь двор был в шоке. Как можно было отдать им детей, особенно Семена?

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении должностных лиц, в обязанности которых входила профилактика семейного неблагополучия. По этому факту расследование Генпрокуратурой продолжается. А сегодня судья огласил приговор родителям убитого малыша. Высшая мера. В Слуцке огласили приговор родителям, которые убили своего трехлетнего сына.