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Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу

19 октября 2023 16:54
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Новости Беларуси. Суд вынес приговор за убийство 3-летнего ребенка в Слуцке. Отца мальчика приговорили к смертной казни, его мать – к 25 годам лишения свободы. Из 13 томов материала дела следует, что родители морили своего сына голодом и избивали его с самого рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О предпосылках и необъяснимых причинах жестокого убийства – в материале Глеба Прокофьева.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-1

Слуцк. В одной из квартир этой многоэтажки 14 января произошло жестокое убийство, которое потрясло всю страну. В семье Таратута родители в очередной раз избили своего сына, в этот раз до смерти. Как установила экспертиза, скончался трехлетний Семен от черепно-мозговой травмы. Перед смертью ему было нанесено не менее 10 ударов.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-4

Соседка обвиняемых:
Дети плакали иногда, но чтобы я видела, я не буду – потому что я не видела.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-7

Соседка обвиняемых:
Плакали дети, без конца плакали. Она орала, и матом, и перематом. Или на него, или на детей. В общем, не знаю.

В тот злополучный вечер отец уже убитого ребенка вызвал скорую помощь, сообщив диспетчеру, что его сын умирает. Медикам сказал, что малыш упал.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-10

Артем Каханович, фельдшер выездной бригады Слуцкой подстанции скорой медицинской помощи:
Вышел мужчина, сказал, что это к ним. Я возмутился, почему вы нас не встречаете возле подъезда, так как ребенок умирает, должны были встречать. Он сказал, что я вас пропустил, смотрел в окно. Поднялись в квартиру, увидели, что на тахте лежит полностью голый ребенок с признаками травм в состоянии клинической смерти. Приступили к сердечно-легочной реанимации, но, к сожалению, в течение 32 минут сердце не запустилось, была констатирована биологическая смерть.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-13

Глеб Прокофьев, корреспондент:
За этой дверью были слышны звуки ударов, после которых ребенок плакал. Над трехлетним Семеном издевались на протяжении всей его жизни. Помимо того, что мальчика избивали, его еще и морили голодом. Его привязывали к кровати, дразнили едой, а на кухне на голом полу выделили место для сна.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-16

В суде обвиняемые пояснили причину такого жестокого отношения к своему сыну. С их слов, Семен был нежеланным ребенком. Узнав его пол, хотели даже сделать аборт, но врачи отговорили. Мальчик родился недоношенным, ему не было и 7 месяцев. Одной из возможных причин преждевременных родов могло стать пьянство беременной женщины.

Глеб Прокофьев:
Не сказать, чтобы родители были такие уж алкоголики?

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-19

Сосед обвиняемых:
Нет, я не видел, по крайней мере я не замечал, чтобы они употребляли. Он постоянно за рулем.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-22

В момент убийства в квартире были и другие дети. 13-летний сын от предыдущего брака Анастасии, а также две малышки-дочки четы Таратута.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-25

Глеб Прокофьев:
В настоящее время дети обвиняемых, а их четверо, определены в приемные семьи, старший сын проживает с отцом. Сейчас рассматривается гражданский иск органов опеки о лишении родительских прав.

Социальные работники уверяют, что эта семья была на особом контроле. Однако оснований, чтобы забрать детей, почему-то не нашли. От официальных комментариев в управлении образования Слуцкого райисполкома специалисты отказались.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-28

Сосед обвиняемых:
Виноваты соцработники, скажут вам соседи одни, вторые. Знают, какая ситуация получилась в Узде, когда ребенка тогда травмировали. Как можно, когда было заведено уголовное дело, отдать ребенка? Они же переехали сюда из Узды. Кстати, настояла детский врач, когда забрали у них детей в прошлом году, на 7 месяцев забрали детей. А отдали детей, так у нас весь двор был в шоке. Как можно было отдать им детей, особенно Семена?

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-31

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении должностных лиц, в обязанности которых входила профилактика семейного неблагополучия. По этому факту расследование Генпрокуратурой продолжается. А сегодня судья огласил приговор родителям убитого малыша.

Высшая мера. В Слуцке огласили приговор родителям, которые убили своего трехлетнего сына.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребёнка приговорили к расстрелу-34

Если апелляция не будет подана или суд ее отклонит, то отца, до смерти избившего сына, ожидает расстрел. И риторический вопрос о том, стоит ли убирать высшую меру наказания из нашего законодательства, явно не требует ответа. Как и сложно понять то, откуда столько жесткости и бесчеловечности к собственному ребенку.

# Судебная система Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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