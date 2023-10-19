Высшая мера. В Слуцке огласили приговор родителям, которые убили своего трехлетнего сына

Новости Беларуси. В Слуцке оглашен приговор родителям, которые убили своего трехлетнего сына. Отца погибшего ребенка приговорили к смертной казни, мать – к 25 годам лишения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в январе этого года. По материалам следствия, ребенок умер в результате сильного удара по голове. Перед смертью ему было нанесено не менее 10 ударов ногами и руками. В момент убийства в квартире были и другие дети. Они же наблюдали и за тем, как их брата родители морили голодом и жестоко избивали с самого рождения. По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы оба супруга признаны вменяемыми.

Татьяна Гракун, прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:

По совокупности преступлений с учетом обстоятельств их совершения и данных о личности Таратуты Александра ему назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни (расстрела) без штрафа. Его супруге по совокупности преступлений назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима без штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении должностных лиц, в обязанности которых входила профилактика семейного неблагополучия. По этому факту расследование Генпрокуратурой продолжается.