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262 иностранца стали гражданами Беларуси – Указ Президента

19 октября 2023 16:47
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19 октября Президент принял несколько кадровых решений в дипломатическом корпусе. Так, от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Украине освобожден Игорь Сокол. А Вячеслава Качанова освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного посла нашей страны в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

262 иностранца стали гражданами Беларуси – Указ Президента-1

Еще один Указ, подписанный Александром Лукашенко, касается принятия иностранцев в белорусское гражданство. Одобрены заявления 262 человек, в том числе 26 несовершеннолетних. Одновременно глава государства отклонил ряд прошений, которые поступили от лиц, нарушавших законодательство Беларуси.

Отметим, с августа 2021 года, когда Президент дал поручение о предоставлении гражданства нашей страны украинцам, паспорта белорусского образца получили свыше 6 800 граждан соседней страны, а также без малого 3 000 иностранцев, прибывших из других государств.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Вячеслав Качанов # Игорь Сокол # Фотофакт

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