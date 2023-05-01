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У стелы «Минск – город-герой» представители трудовых коллективов возложили цветы в память о подвиге наших предков

01 мая 2023 13:35
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Новости Беларуси. Первомайские шествия и праздничные гуляния 1 Мая сплотили белорусов во всех уголках страны. Самые масштабные мероприятия проходят в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. После этого эпицентром торжеств стал столичный парк Победы. Там прошла церемония награждения победителей профессиональных конкурсов и лучших работников разных отраслей.  

У стелы «Минск – город-герой» представители трудовых коллективов возложили цветы в память о подвиге наших предков-1

Одна из самых престижных наград – премия в области труда – вручается уже более 30 лет. За это время отмечены свыше шести сотен человек. На этот раз лауреатами стали два десятка соискателей – те, кто достиг высоких показателей в трудовой или научной деятельности, а также внедрил в практику собственные новаторские подходы.  

У стелы «Минск – город-герой» представители трудовых коллективов возложили цветы в память о подвиге наших предков-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: 
На сегодняшнем мероприятии присутствуют три партнера: профсоюзы, наниматели и, конечно же, правительство. Действительно, эта система социального партнерства получила свое развитие давно-давно, но из года в год продолжает развиваться. Эта система позволила нам сделать и обеспечить серьезные результаты в своем направлении социально-трудовой сферы.  

У стелы «Минск – город-герой» представители трудовых коллективов возложили цветы в память о подвиге наших предков-7

В парке Победы отраслевые профсоюзы развернули интерактивные площадки. На них можно поближе узнать о различных профессиях, примерить на себя атрибуты спасателя, милиционера, летчика и не только. Также минчане и гости столицы могут поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях.  

У стелы «Минск – город-герой» представители трудовых коллективов возложили цветы в память о подвиге наших предков-10

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# Праздничные даты # общество # Ирина Костевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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