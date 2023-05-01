У стелы «Минск – город-герой» представители трудовых коллективов возложили цветы в память о подвиге наших предков

Новости Беларуси. Первомайские шествия и праздничные гуляния 1 Мая сплотили белорусов во всех уголках страны. Самые масштабные мероприятия проходят в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. После этого эпицентром торжеств стал столичный парк Победы. Там прошла церемония награждения победителей профессиональных конкурсов и лучших работников разных отраслей.