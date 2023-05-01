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И заморозки, и до +23°C. Майская погода удивит белорусов

01 мая 2023 11:08
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Новости Беларуси. Дачников, ну и в первую очередь профессиональных аграриев вновь настораживает прогноз погоды. Предстоящей ночью преимущественно по востоку Беларуси на почве и местами в воздухе возможны заморозки от 0 до -3 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И заморозки, и до +23°C. Майская погода удивит белорусов-1

Что касается дневных температур, то тут солнце выступит с заявкой на лето. Во вторник, 2 мая, ожидается до +23 °C. Синоптики обещают южный порывистый ветер, а по северо-западу кратковременные дожди, местами с грозами.  

В начале мая в Беларуси похолодает и будет дождливо. Вот какой прогноз сделали синоптики. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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