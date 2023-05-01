И заморозки, и до +23°C. Майская погода удивит белорусов

Новости Беларуси. Дачников, ну и в первую очередь профессиональных аграриев вновь настораживает прогноз погоды. Предстоящей ночью преимущественно по востоку Беларуси на почве и местами в воздухе возможны заморозки от 0 до -3 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается дневных температур, то тут солнце выступит с заявкой на лето. Во вторник, 2 мая, ожидается до +23 °C. Синоптики обещают южный порывистый ветер, а по северо-западу кратковременные дожди, местами с грозами.