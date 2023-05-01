Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 740-го зенитного ракетного полка с 80-летием со дня образования

Новости Беларуси. 1 мая праздничный день в 740-м зенитном ракетном полку. Он был создан ровно 80 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служащих там ныне и ветеранов с юбилеем поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что воины-зенитчики будут делать все, чтобы над страной всегда было чистое небо.