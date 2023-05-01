Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 740-го зенитного ракетного полка с 80-летием со дня образования

Новости Беларуси. 1 мая праздничный день в 740-м зенитном ракетном полку. Он был создан ровно 80 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Служащих там ныне и ветеранов с юбилеем поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что воины-зенитчики будут делать все, чтобы над страной всегда было чистое небо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сформированная в суровые военные годы воинская часть прошла героический боевой путь от Воронежа до Берлина, вписав свою славную страницу в летопись Великой Отечественной войны, проявив особые доблесть и мужество при освобождении Борисова и столицы Беларуси, за что полк был удостоен почетного наименования «Минский». Как в послевоенные годы, так и сегодня военнослужащие 740-го зенитного ракетного полка приумножают славные традиции ветеранов, неизменно демонстрируя высокое мастерство во время боевых стрельб, учений и в ходе выполнения ответственных задач по охране воздушных рубежей нашей страны.