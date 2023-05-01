Проверка боевой и мобилизационной готовности продолжается в Беларуси. Павел Муравейко оценил подготовку

Новости Беларуси. По поручению Президента и под руководством Совета безопасности. Проверка боевой и мобилизационной готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигонах началась масштабная отработка задач в ходе бригадного тактического учения. В нем задействованы подразделения одной из механизированных бригад.

Наряду с военнослужащими срочной службы и офицерами задействованы призванные из запаса. Отрабатывается практика ведения боя и применения современного вооружения и техники, в том числе беспилотников. На этот раз при оборонительном бое танковые подразделения подавили наступающие силы условного противника.

Алексей Шугаев, командир 2-го мотострелкового взвода: Практика показывает, что подразделения способны действовать как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями и в составе других подразделений.

Павел Муравейко, первый заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Командующим войсками созданы все условия для того, чтобы дать военнообязанным практику ведения современного боя и применения современного вооружения и техники. Даже предварительные результаты действий солдат, которые восстанавливали свои навыки в ходе выполнения мероприятий боевой готовности, свидетельствуют о том, что созданная в Вооруженных Силах система боевой мобилизационной готовности работает достаточно неплохо. Применяются беспилотные летательные аппараты, широко применяются информационные системы передачи информации с пунктов управления фактически на командные пункты батальонов. Сегодня используются новые, разработанные отечественным военно-промышленным комплексом, средства для передачи информации, контроля воздушной обстановки. Новые образцы разведывательной техники, современные элементы поражения и прицелы, которые сегодня способствуют выполнению задач военнослужащим.

Впереди еще несколько этапов учения. Оно проводится в ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, которая началась 3 апреля и продолжается до сих пор.