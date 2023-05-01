Новости Беларуси. Первомайские шествия и праздничные гуляния 1 Мая сплотили белорусов во всех уголках страны. Самые масштабные мероприятия проходят в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. Подробнее здесь . После этого эпицентром торжеств стал столичный парк Победы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Уровень социального диалога, социального партнерства, социальной гарантии сегодня является поводом, как мы понимаем, именно странам Запада для того, чтобы удушить нашу экономику. Они сегодня делают все, они сегодня направили на страну совершенно, абсолютно незаконные санкции. В этих условиях Президент нашей страны поставил задачу, что у белорусов должна быть работа, должна быть заработная плата. Эта задача выполняется.

В парке Победы отраслевые профсоюзы развернули интерактивные площадки. На них можно поближе узнать о различных профессиях, примерить на себя атрибуты спасателя, милиционера, летчика и не только. Также минчане и гости столицы могут поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях.