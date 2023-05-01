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Михаил Орда: уровень социального развития Беларуси – повод странам Запада удушить нашу экономику

01 мая 2023 13:38
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Новости Беларуси. Первомайские шествия и праздничные гуляния 1 Мая сплотили белорусов во всех уголках страны. Самые масштабные мероприятия проходят в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Орда: уровень социального развития Беларуси – повод странам Запада удушить нашу экономику-1

Праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. Подробнее здесь. После этого эпицентром торжеств стал столичный парк Победы.  

Михаил Орда: уровень социального развития Беларуси – повод странам Запада удушить нашу экономику-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: 
Уровень социального диалога, социального партнерства, социальной гарантии сегодня является поводом, как мы понимаем, именно странам Запада для того, чтобы удушить нашу экономику. Они сегодня делают все, они сегодня направили на страну совершенно, абсолютно незаконные санкции. В этих условиях Президент нашей страны поставил задачу, что у белорусов должна быть работа, должна быть заработная плата. Эта задача выполняется.   

В парке Победы отраслевые профсоюзы развернули интерактивные площадки. На них можно поближе узнать о различных профессиях, примерить на себя атрибуты спасателя, милиционера, летчика и не только. Также минчане и гости столицы могут поучаствовать в творческих и спортивных состязаниях.   

# Праздничные даты # общество # Михаил Орда # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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