Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос

В белорусских лесах настоящий грибной бум. Особенно радуют любителей «тихой охоты» лисички – в этом сезоне их рекордное количество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальные сети переполнены видеороликами с грибными полянами, где урожай измеряется не корзинами и даже не ведрами, а мешками. На столичных рынках открылись целые грибные ряды. Продавцы признаются: спрос зашкаливает. До 400 килограммов в день уходит с одного прилавка.

Елена Альшевская: С драниками очень вкусно жареные лисички, с картошечкой, национальное блюдо, я бы сказала. Он и полезный, чистый экологически, вкусненько.

Наталья Смирнова:

Мы приехали из России к вам, туристический отдых, поэтому первое дело – это ваш местный рынок. Вообще грибы мы любим, сами собираем, но мы у вас в республике в гостях, поэтому решили на рынке затовариться вашей местной продукцией.

Благодаря рекордному грибному урожаю стоимость килограмма лисичек упала до 10 рублей, что вдвое ниже цены на старте сезона. Грибники и предприниматели спешат заработать, пока лес щедро отдает свои дары.