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Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос

13 августа 2025 07:25
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В белорусских лесах настоящий грибной бум. Особенно радуют любителей «тихой охоты» лисички – в этом сезоне их рекордное количество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос-2

Социальные сети переполнены видеороликами с грибными полянами, где урожай измеряется не корзинами и даже не ведрами, а мешками. На столичных рынках открылись целые грибные ряды. Продавцы признаются: спрос зашкаливает. До 400 килограммов в день уходит с одного прилавка. 

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос-4

Елена Альшевская:
С драниками очень вкусно жареные лисички, с картошечкой, национальное блюдо, я бы сказала. Он и полезный, чистый экологически, вкусненько. 

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос-6

Наталья Смирнова:
Мы приехали из России к вам, туристический отдых, поэтому первое дело – это ваш местный рынок. Вообще грибы мы любим, сами собираем, но мы у вас в республике в гостях, поэтому решили на рынке затовариться вашей местной продукцией. 

Благодаря рекордному грибному урожаю стоимость килограмма лисичек упала до 10 рублей, что вдвое ниже цены на старте сезона. Грибники и предприниматели спешат заработать, пока лес щедро отдает свои дары.

# Торговля # Грибы

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