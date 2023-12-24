Для ранней диагностики болезней сердца в Могилёве используют уникальное оборудование

Сделать медицинскую помощь качественной и доступной для каждого белоруса. Такую четкую задачу поставил глава государства перед системой здравоохранения еще весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время проделана большая работа, в том числе по оснащению объектов необходимой техникой. Распознать болезни сердца на ранних стадиях могилевским медикам теперь помогает уникальное оборудование. Современная беговая дорожка и велоэргометр появились в кабинете функциональной диагностики центральной поликлиники Могилева. Такое приобретение врачи называют бесценным. Техника открывает новые возможности для диагностики заболеваний, которые протекают бессимптомно.

Елена Шамшур, врач функциональной диагностики Могилевской центральной поликлиники:

Современные кардиологи считают, что население нашей планеты страдает скрытой ишемией, то есть без болевой ишемии, практически до 40 %. А это значит, люди не обследуются, не лечатся. А это значит, что нет профилактики таких грозных заболеваний, как инфаркт миокарда.

Евгения Павлова, жительница Могилева:

У меня появились в последнее время боли в сердце. Конечно, хочется все исследовать на ранней стадии для предупреждения каких-либо болезней. Узнав о том, что эта процедура есть в центральной поликлинике, я была приятно удивлена, что в нашем городе это очень доступно населению.

Велоэргометрия позволяет точно выявлять патологию и нарушения сердечного ритма. Электрокардиограмма под нагрузкой – наиболее эффективный метод исследования работы сердечной мышцы. Важно, что новое оборудование позволяет расширить круг пациентов, которые раньше в силу определенных заболеваний не могли пройти тесты с физической нагрузкой.

Алла Ляхович, заместитель главного врача Могилевской центральной поликлиники:

Возможности оборудования дают нам возможность обследовать пациентов старческого возраста, пожилых, с трудностями передвижения, с заболеваниями суставов. Таких пациентов раньше мы обследовать не могли, и именно скрытые заболевания сердца, ишемическая болезнь сердца устанавливались эмпирическим путем, определяли эти диагнозы. Сейчас мы можем не только установить диагноз, но еще и оценить эффективность лечения.