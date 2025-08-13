На первое рабочее место с начала 2025-го трудоустроились около 75 тыс. молодых людей

Низкий уровень безработицы, востребованность рабочих профессий – такова ситуация на рынке труда Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Низкий уровень безработицы, востребованность рабочих профессий – такова ситуация на рынке труда Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первое рабочее место с начала 2025 года трудоустроились около 75 тысяч молодых людей. Самые востребованные направления – образование, торговля, сельское хозяйство. Кроме того, для студентов и школьников предлагается временная занятость.
Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
В этом году стартовал проект «Время добрых дел», где наша молодежь может себя попробовать в работе в Территориальном центре социального обслуживания. С мая стартовал проект, и за три месяца уже поучаствовало более 500 молодых граждан. Это дает им возможность реализовать себя в трудовой деятельности, получить первый опыт, а также поучаствовать в социальном проекте, который помогает пожилым гражданам.
Немало возможностей и для тех, кто хочет реализовать себя в сфере науки. В сентябре в Беларуси пройдет крупнейший международный форум молодых ученых. Он объединит более 500 участников.
Максим Кучвальский, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
На базе Академии наук состоится традиционная Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке». Она проводится по таким направлениям, как аграрные, биологические, гуманитарные науки и искусство, медицинские, физико-математические, физико-технические и химические науки, науки о Земле. Мы имеем и постоянных участников конференции, которым важно апробировать свои результаты. Мы даже видим, люди успешно выходят на защиту диссертации, в том числе благодаря участию в таких конференциях, как «Молодежь в науке». Также нам, конечно, важно привлечь тех ученых, которые только пришли в научные организации.
Всего в стране по трудовым договорам работают более 720 тысяч представителей молодежи. Основные сферы – промышленность, торговля, здравоохранение.