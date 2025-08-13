На первое рабочее место с начала 2025-го трудоустроились около 75 тыс. молодых людей

На первое рабочее место с начала 2025 года трудоустроились около 75 тысяч молодых людей. Самые востребованные направления – образование, торговля, сельское хозяйство. Кроме того, для студентов и школьников предлагается временная занятость.

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В этом году стартовал проект «Время добрых дел», где наша молодежь может себя попробовать в работе в Территориальном центре социального обслуживания. С мая стартовал проект, и за три месяца уже поучаствовало более 500 молодых граждан. Это дает им возможность реализовать себя в трудовой деятельности, получить первый опыт, а также поучаствовать в социальном проекте, который помогает пожилым гражданам.

Немало возможностей и для тех, кто хочет реализовать себя в сфере науки. В сентябре в Беларуси пройдет крупнейший международный форум молодых ученых. Он объединит более 500 участников.