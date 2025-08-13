Киев готовит провокацию, предположительно, в городе Чугуев Харьковской области, пишет ТАСС.

Оборонное ведомство РФ располагает информацией о готовящейся провокации из нескольких источников. В Чугуеве уже находятся представители зарубежных средств массовой информации, которые прибыли туда якобы с целью сбора материала «о жителях города в прифронтовой зоне».

ВС Украины планируется атака посредством беспилотных летательных аппаратов и ракет по густонаселенному жилому кварталу либо больнице. Большое количество пострадавших мирных жителей должно будет сразу быть зафиксировано западными журналистами.

Киев попытается возложить ответственность за удары на ВС РФ, чтобы сорвать российско-американское взаимодействие касательно вопросов по урегулированию конфликта в Украине.

Фото: Pinterest