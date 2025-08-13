Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»

Александр Стасевич, ведущий:

Порой, чтобы приблизиться к своей мечте, не надо много усилий прилагать. Достаточно, например, просто ходить за покупками, сканировать на кассе карту лояльности, как это сделала многодетная мама из Минска Анастасия Пасхалова. Однажды такой обычный поход в магазин принес семье радостную новость. Они выиграли 30 тысяч рублей в игре от «Санта». Как это было? Смотрите в нашем сюжете.

– Вы стали обладателями суммы в 30 тысяч рублей.

– Ура!

Анастасия Пасхалова, г. Минск:

Меня зовут Анастасия, я из Минска. Я мама троих прекрасных дочерей и победила с «Сантой».