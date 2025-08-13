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Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»

13 августа 2025 07:32
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Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-1

Александр Стасевич, ведущий:
Порой, чтобы приблизиться к своей мечте, не надо много усилий прилагать. Достаточно, например, просто ходить за покупками, сканировать на кассе карту лояльности, как это сделала многодетная мама из Минска Анастасия Пасхалова. Однажды такой обычный поход в магазин принес семье радостную новость. Они выиграли 30 тысяч рублей в игре от «Санта». Как это было? Смотрите в нашем сюжете.

Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-3

– Вы стали обладателями суммы в 30 тысяч рублей. 
– Ура!

Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-5

Анастасия Пасхалова, г. Минск:
Меня зовут Анастасия, я из Минска. Я мама троих прекрасных дочерей и победила с «Сантой».

Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»-7

– Анастасия, на что потратите 30 тысяч рублей?
– На незабываемое лето с «Сантой». Раньше никогда не выигрывала. До сегодняшнего дня просто покупали товары, которые необходимы, в том числе минеральную воду «Дарида». Переживания очень сильные чувствую до сих пор. Надо обязательно участвовать в играх, покупать товары рекламной игры и верить в свою удачу. Желаю не оставлять надежду и выиграть!

*На правах рекламы. 

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