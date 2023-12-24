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Архиепископ Юзеф Станевский: калі чалавек славіць Бога, ён будуе валадарства спакаю і згоды

24 декабря 2023 11:14
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Католический мир готовится встретить один из самых важных праздников в христианском календаре. Рождество в этот понедельник отметят более 1,5 миллиона белорусов. Сегодня у верующих сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архиепископ Юзеф Станевский: калі чалавек славіць Бога, ён будуе валадарства спакаю і згоды-1

Архиепископ Юзеф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Час святкавання Божага нараджэння – гэта час прыняцця любові Бога праз яго надзвычайны падарунак чалавецтву – нараджэнне Езуса Хрыста. Калі чалавек на зямлі славіць Бога, захоўвае яго запаведзі, чыне дабро, то ён будуе валадарства спакаю і згоды. Благаслаўлёных святаў Божага нараджэння, радасці і спакою, аднаўленню духоўных і фізічных сілаў у надыходзячым Новым 2024 годзе! Божае дзіцятка Езус, благаславі нас і любую Беларусь.

Католики готовятся встретить Рождество. Какие традиции праздника? Читайте здесь.

# Католики Беларуси # общество

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