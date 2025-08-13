Прямой эфир

Аграрии Беларуси идут на шестой миллион тонн зерна

13 августа 2025 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Белорусские аграрии приближаются к очередному знаковому рубежу. Если позволит погода, то к вечеру намолот может составить шесть миллионов тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси идут на шестой миллион тонн зерна-2

Удерживают лидерство по валовому сбора зерна Брестская, Гродненская и Минская области. В центральном регионе началась переброска техники с юга на север. Хозяйства, где уже собран урожай, приходят на помощь туда, где еще предстоит много работы. К слову, Минская область – единственная в стране, выполнила госзаказ по пивоваренному ячменю, такая же ситуация с рапсом. 

На Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию поставляется пшеница повышенного качества. Сейчас важно не просто убрать урожай в оптимальные сроки, но и сохранить качество зерна, которое пойдет как на продовольственные, так и в фуражные цели. 

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ
13 августа 2025 07:46

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ

Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»
13 августа 2025 07:32

Многодетная мама выиграла 30 тыс. рублей в игре от сети магазинов «Санта»

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос
13 августа 2025 07:25

Грибной бум в Беларуси! Как обстоят дела на столичных рынках и какой спрос