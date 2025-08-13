В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ

На заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге принят ряд решений и утверждены итоговые документы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге принят ряд решений и утверждены итоговые документы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед началом мероприятия делегация МВД Беларуси во главе с руководителем ведомства приняла участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь в братских могилах покоятся ленинградцы, погибшие во время блокады, а также защитники города на Неве. Правоохранители стран СНГ возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны, посетили музейную экспозицию.
В ходе заседания коллеги обсудили приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств. Так, среди основных тем названы проблемы незаконной миграции; противодействие преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий; совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Под председательством Министерства внутренних дел Республики Беларусь было выработано очень много решений. Самое главное, все решения актуальны и те направления беспокоят не только Республику Беларусь, но и все страны СНГ. Это и противодействие киберпреступности, противодействие незаконному обороту наркотиков. Все решения, проекты решений нашли свою реализацию. На заседании СМВД выработаны также новые проекты решений. Приведу один из примеров по линии дорожной безопасности. Сегодня было внесено предложение, чтобы определить, что такое вообще средство индивидуальной мобильности. И вы знаете, что у нас в Республике Беларусь уже подписан указ главой нашего государства, где все это проработано. Мы стараемся работать на упреждение.
Следующее заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в Таджикистане.