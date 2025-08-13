В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ

На заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге принят ряд решений и утверждены итоговые документы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом мероприятия делегация МВД Беларуси во главе с руководителем ведомства приняла участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь в братских могилах покоятся ленинградцы, погибшие во время блокады, а также защитники города на Неве. Правоохранители стран СНГ возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны, посетили музейную экспозицию.

В ходе заседания коллеги обсудили приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств. Так, среди основных тем названы проблемы незаконной миграции; противодействие преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий; совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения.