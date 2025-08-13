Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине – Bild

Владимир Зеленский приедет 13 августа в Германию, пишет РИА Новости.
Визит связан с организуемой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем видеоконференцией. На дистанционных переговорах запланировано участие также президента США Дональда Трампа, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, лидеров ЕС.
Встреча по Украине назначена Мерцем в связи с предстоящим саммитом глав России и США, который состоится 15 августа на Аляске.
Фото: Pinterest
Читайте также:
Киев готовит провокацию для срыва переговоров России и США – Минобороны РФ