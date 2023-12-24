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В канун Рождества верующие приходят в храмы, чтобы исповедаться и вознести молитвы

24 декабря 2023 10:54
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В храмах сегодня многолюдно. Верующие приходят целыми семьями, чтобы исповедаться и вознести молитвы. Одна из многовековых традиций сочельника – установка рождественского вертепа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем отражается момент появления на свет Иисуса Христа.

Статуэтки Марии, Иосифа, волхвов создают из дерева, глины или из воска. Интересно, что фигурку младенца кладут в ясли лишь с появлением первой звезды. Ее выносят под конец праздничной службы. Вернувшись из храма, католики приступают к украшению рождественской ели и приготовлению угощений.

В канун Рождества верующие приходят в храмы, чтобы исповедаться и вознести молитвы-1

Праздник, который дарит надежду на что-то лучшее. Приятно прийти в храм, послушать. Поют очень красиво. Душевное настроение появляется.

В канун Рождества верующие приходят в храмы, чтобы исповедаться и вознести молитвы-4

Святая месса в Архикафедральном соборе начнется в 21:45. Отметим, в Беларуси мирно сосуществуют представители 25-ти конфессий и направлений. Веротерпимость и уважение к традициям – одна из главных национальных черт нашего народа.

# Католики Беларуси # общество

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