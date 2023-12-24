В канун Рождества верующие приходят в храмы, чтобы исповедаться и вознести молитвы

В храмах сегодня многолюдно. Верующие приходят целыми семьями, чтобы исповедаться и вознести молитвы. Одна из многовековых традиций сочельника – установка рождественского вертепа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем отражается момент появления на свет Иисуса Христа.

Статуэтки Марии, Иосифа, волхвов создают из дерева, глины или из воска. Интересно, что фигурку младенца кладут в ясли лишь с появлением первой звезды. Ее выносят под конец праздничной службы. Вернувшись из храма, католики приступают к украшению рождественской ели и приготовлению угощений.