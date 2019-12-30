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«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната

30 декабря 2019 16:54
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Новости Беларуси. Праздник заглянул 30 декабря и в Руденскую вспомогательную школу-интернат,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната-1

Здесь живут и учатся 128 ребят с особенностями психофизического развития. Один из самых больших подобных центров в регионе посетил управляющий делами Президента. Виктор Шейман в гости к воспитанникам приезжает не впервые, потому атмосфера праздника получилась, действительно, уютной.

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«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната-4

Вокруг ёлки водили хороводы, пели праздничные песни ребята подготовили  представление. И конечно, не обошлось без подарков: каждый из воспитанников получил тёплую куртку и сладости. Кроме того, за год в этой школе обновили учётные классы, бассейн, появилось своё подсобное хозяйство. 

«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната-7

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Хотелось бы, чтобы все эти детишки выросли достойными гражданами Республики Беларусь. Здоровенькими, сильными, успешными в жизни. Я пытался создать хорошую атмосферу и коллектив хороший создать. Сделать так, чтобы детишки почувствовали, пусть это и не родной дом, но близко к родному дому. Вы видите, у них сейчас блеск в глазах есть – детишки довольны, улыбаются. Это замечательно!

«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната-10



«Наши дети» общенациональная акция. Ее участники политики, управленцы, представители общественных организаций в преддверии новогодних праздников приезжают в интернаты, детские дома семейного типа, больницы, чтобы окружить заботой и вниманием в эти зимние дни, каждого, кто в этом нуждается.

# Благотворительная акция # общество # Виктор Шейман # Фотофакт

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