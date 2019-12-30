«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната

Новости Беларуси. Праздник заглянул 30 декабря и в Руденскую вспомогательную школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь живут и учатся 128 ребят с особенностями психофизического развития. Один из самых больших подобных центров в регионе посетил управляющий делами Президента. Виктор Шейман в гости к воспитанникам приезжает не впервые, потому атмосфера праздника получилась, действительно, уютной. «Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

Вокруг ёлки водили хороводы, пели праздничные песни – ребята подготовили представление. И конечно, не обошлось без подарков: каждый из воспитанников получил тёплую куртку и сладости. Кроме того, за год в этой школе обновили учётные классы, бассейн, появилось своё подсобное хозяйство.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:

Хотелось бы, чтобы все эти детишки выросли достойными гражданами Республики Беларусь. Здоровенькими, сильными, успешными в жизни. Я пытался создать хорошую атмосферу и коллектив хороший создать. Сделать так, чтобы детишки почувствовали, пусть это и не родной дом, но близко к родному дому. Вы видите, у них сейчас блеск в глазах есть – детишки довольны, улыбаются. Это замечательно!