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В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч

30 декабря 2019 13:43
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Новости Беларуси. На автотрассах Минской области увеличили ограничение максимальной скорости. Это касается трех участков дорог  Минск-Молодечно, Минск-Мядель и Слобода-Паперня в обоих направлениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч-1

На дорогах уже установили специальные знаки с указанием ограничения максимальной скорости. Для легковых автомобилей – это 120  километров в час и 100  для грузовых. Кроме этого, решается вопрос об увеличении скорости на трассе Минск-Гомель.

Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах

В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч-4

Кстати, сотрудники ГАИ напоминают водителям быть внимательными при выборе режима скорости в зависимости от погодных условий и состояния дорожного покрытия.

# Автомобили # общество # Фотофакт

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