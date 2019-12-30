Исполняя желания детей. Как поздравляли с новогодними праздниками многодетную семью из Гомеля
Новости Беларуси. 30 декабря праздник постучал в дом большой гомельской семьи Попович. Роликовые коньки для первоклашки Авроры, фитнес-браслет для юной спортсменки Валерии и большая кукла для самой маленькой: Маргарите Попович в 2019 году исполнилось всего два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои желания сестры написали в письме Деду Морозу. Подарки девочкам «волшебник» передал через руководство Гомельской области.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Эта акция дает возможность побывать в семьях, побывать с детьми на новогодних мероприятиях и, конечно, исполнить их желания.
Среди новогодних желаний – и новый дом. В 2020-м с государственной поддержкой семья планирует отметить новоселье. Пока же все мысли о предстоящем семейном торжестве. Для мамы девочек Марии это особый праздник.
Мария Пименова:
У нас в детском доме не было такого, что на Новый год сидели за столом и встречали, с родителями, с подарками. Я стараюсь, чтобы Новый год был семейным праздником. Дети любят его встречать. Любят елку наряжать, любят подарки получать. Любят потом всю ночь не спать: лежать и чуда ждать.
Одна из самых трогательных новогодних традиций – акция «Наши дети» – заставляет еще раз вспомнить о чуде, добре и истинных семейных ценностях, без которых ни у одного ребенка не будет счастливого детства.