Исполняя желания детей. Как поздравляли с новогодними праздниками многодетную семью из Гомеля

Новости Беларуси. 30 декабря праздник постучал в дом большой гомельской семьи Попович. Роликовые коньки для первоклашки Авроры, фитнес-браслет для юной спортсменки Валерии и большая кукла для самой маленькой: Маргарите Попович в 2019 году исполнилось всего два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои желания сестры написали в письме Деду Морозу. Подарки девочкам «волшебник» передал через руководство Гомельской области.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Эта акция дает возможность побывать в семьях, побывать с детьми на новогодних мероприятиях и, конечно, исполнить их желания.

Среди новогодних желаний – и новый дом. В 2020-м с государственной поддержкой семья планирует отметить новоселье. Пока же все мысли о предстоящем семейном торжестве. Для мамы девочек Марии это особый праздник.