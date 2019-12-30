Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Новости Беларуси. Хорошее настроение по пути на работу. Утро понедельника для пользователей столичного метрополитена началось с неожиданного сюрприза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники подземки в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили пассажиров и своих коллег с наступающими праздниками и подарили сладости.

Жители и гости столицы охотно принимали поздравления, фотографировались со сказочными персонажами и загадывали желания.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

В ночь с 31го на 1е Минский метрополитен будет работать на вход до 4х часов утра, а станции «Октябрьская» и «Немига» будут работать до 4.15. Будут открыты все кассы, но напоминаем пассажирам, что на любой станции метро можно оплатить проезд с помощью бесконтактных банковских карт или других бесконтактных мобильных устройств.