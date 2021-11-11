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Замначальника таможенного поста «Козловичи»: В дни пиковых нагрузок таможенные органы готовы даже перевыполнить пропускную способность

11 ноября 2021 15:11
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Новости Беларуси. Больше чем наполовину вырос объем поступлений в бюджет от Брестской таможни и за 9 месяцев года составил больше 700 миллионов белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транзит грузового транспорта через брестские пункты пропуска вырос на 16 %  больше полумиллиона пересечений в 2021 году.

Замначальника таможенного поста «Козловичи»: В дни пиковых нагрузок таможенные органы готовы даже перевыполнить пропускную способность-1

Юрий Пылик, заместитель начальника таможенного поста «Козловичи»:
У нас грузопоток с каждым годом увеличивается от 10 до 15 %. При этом пропускная способность, то есть мы тоже наблюдаем некий рост, пропускная способность пункта пропуска – две тысячи транспортных средств. Тысяча транспортных средств, которые убывают, и тысяча, которая прибывает. В дни пиковых нагрузок таможенные органы готовы даже перевыполнить пропускную способность.

«К этому готовы». Как изменятся грузопотоки после закрытия пункта пропуска «Брузги» – подробнее здесь.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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