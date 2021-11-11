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Муковозчик: чтобы не давать беженцам кров, пищу и лекарства, Дуда с Моравецким готовы подключить НАТО

11 ноября 2021 15:15
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Новости Беларуси. Самая обсуждаемая тема этой недели – мигранты на белорусско-польской границе. Мировое сообщество озабочено, в каких условиях находятся беженцы, среди которых много детей и беременных женщин, но пока не спешит предпринимать какие-либо действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и польское правительство, которое до сих пор не хочет раскрыть свои глаза. Или это такая игра – «ничего не вижу, ничего не слышу»?  

О «европейских ценностях» польского истеблишмента расскажет Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».  

​История всегда идет рядом с белорусами, только смотри внимательно. Подробнее здесь.   

Муковозчик: чтобы не давать беженцам кров, пищу и лекарства, Дуда с Моравецким готовы подключить НАТО-1

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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