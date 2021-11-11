«Просто приходи». Как белоруске помогли побороть наркотическую зависимость?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Юля, но ведь, чтобы побороть зависимость, нужно хотеть жить. В один момент в нашей программе вы сказали: «Я хотела умереть»?
Юлия Стоке, поборола наркотическую зависимость, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:
Да.
Наталья Надольская:
Раз вы сидите здесь в этой студии, значит в какой-то момент вы решили, что вы хотите жить. Что это был за момент, и где вот эта точка отсчета, когда вы сказали, что все, стоп, я больше не употребляю?
Юлия Стоке:
Я не хотела говорить стоп. Мне же было настолько невыносимо, что я не думала сказать стоп. Но вокруг было много осуждения, в том числе уже родственники, которые остались, знали и каждый раз они пытались там помочь. А помощь-то не хочется принимать, потому что внутренне не видишь каких-то проблем. Просто я попала в организацию случайно, в которой я работаю сейчас.
Наталья Надольская:
А случайно – это как? Шли мимо и зашли? Как можно попасть случайно в такую организацию?
Юлия Стоке:
Просто я знала, что там можно получить какие-то интересные вещи. За то, что ты там сдашь тест на ВИЧ, можно получить, тогда это было…
Вячеслав Самарин, консультант по зависимостям общественного объединения «Позитивное движение»:
Гематоген.
Юлия Стоке:
Гематоген, зубная паста.
Наталья Надольская:
То есть Юля пошла за гематогеном?
Юлия Стоке:
И я встретила больше 6 лет назад Вячеслава. Как-то мне сказали: «Просто приходи». Меня никто не осуждал за то, что я употребляю. Мне сказали: «У нас вот тут телевизор, вот тут чай, сахар, печенье. Ты просто к нам ходи». И я, наверное, очень удивилась.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какой-то другой мир для себя открыли, где вас не осуждают?
Юлия Стоке:
Потому что никто не проявлял заботу и какое-то уважение просто к человеку, который употребляет.
Алеся Лакина:
А тут чаем напоили.
Юлия Стоке:
Да, это меня трогает до сих пор.
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