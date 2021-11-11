«Просто приходи». Как белоруске помогли побороть наркотическую зависимость?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Юля, но ведь, чтобы побороть зависимость, нужно хотеть жить. В один момент в нашей программе вы сказали: «Я хотела умереть»?

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Юлия Стоке, поборола наркотическую зависимость, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:

Да.

Наталья Надольская:

Раз вы сидите здесь в этой студии, значит в какой-то момент вы решили, что вы хотите жить. Что это был за момент, и где вот эта точка отсчета, когда вы сказали, что все, стоп, я больше не употребляю?

Юлия Стоке:

Я не хотела говорить стоп. Мне же было настолько невыносимо, что я не думала сказать стоп. Но вокруг было много осуждения, в том числе уже родственники, которые остались, знали и каждый раз они пытались там помочь. А помощь-то не хочется принимать, потому что внутренне не видишь каких-то проблем. Просто я попала в организацию случайно, в которой я работаю сейчас.

Наталья Надольская:

А случайно – это как? Шли мимо и зашли? Как можно попасть случайно в такую организацию?

Юлия Стоке:

Просто я знала, что там можно получить какие-то интересные вещи. За то, что ты там сдашь тест на ВИЧ, можно получить, тогда это было…