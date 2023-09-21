«Пора заканчивать с этим». Лукашенко о «революциях» в системе образования Беларуси

Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приглашение на серьезный разговор не было внезапным. Встречу глава государства анонсировал еще в конце августа, дав всем ответственным лицам время устранить конкретные ошибки к началу учебного года. Замечаний было много: говорили о проблемах с подвозом детей, питанием, жалобах на учебные пособия. Какие поручения озвучил глава государства в ходе совещания? Пометки на полях сделал наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Пересдача экзамена. С таким чувством 21 сентября во Дворце Независимости весь пул, отвечающий за сферу образования. А это не только жизнь определенной части общества с научными регалиями – элиты любого государства, образование – источник развития, успешной экономики, консолидирующей идеологии и вообще жизнеспособности государства. А еще оно касается каждого из нас. Поэтому образование всегда под прицелом общества, тем более в эпоху доминирования социальных медиа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чему и как учить, волнует, как оказалось, не только меня, но и все общество. Это хорошо. Мы договорились во время доклада Министра образования о готовности к новому учебному году, что встретимся в сентябре и проведем своеобразную работу над ошибками. Еще раз напомню, что в августе мной не был принят доклад министра и фактически правительства. Слишком все хорошо было на бумаге, а в жизни оказалось куда прозаичнее: неготовые к приему детей школы, нерешенные вопросы с организацией подвоза детей, питания и другие не менее серьезные проблемы. Тогда было вопросов очень много. Надеюсь, что сегодня услышу не статистические данные, а конкретную информацию о принятых правительством мерах по решению обозначенных вопросов и предложения по дальнейшей работе в этом направлении. Подробности читайте здесь.

Острый, злободневный, необходимый разговор. Но главное, он должен быть честным. Президент сразу задет темп большому диалогу. Опыт провести проходное совещание по образованию для его участников закончился фиаско, словно и не было уроков 20-го.