В каком возрасте выявляются психические нарушения ребёнка? Рассказали эксперты

Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации. Екатерина Забенько, СТВ:

На какой стадии выявляются нарушения в развитии ребенка – с рождения или это происходит намного позже?

Татьяна Кринчик, заместитель главного врача УЗ «Минский городской центр детской психиатрии и психотерапии»:

Конечно, есть ограничения, которые очевидны с рождения. Например, отсутствие зрения, отсутствие слуха, отсутствие врожденной конечности. Да, здесь все понятно. Если же речь идет о более серьезных нарушениях или о более тонкодиференцированных нарушениях, например, о нарушениях психической сферы, психических функций, то, конечно же, эти диагнозы, эти состояния диагностируются несколько позже. Если говорить о психических расстройствах, то в раннем возрасте, то есть в возрасте до трех лет, мы можем диагностировать только совершенно очевидные отклонения. Чаще всего речь идет о тяжелой либо глубокой умственной отсталости. Все остальные диагнозы, нарушения чаще всего диагностируются ближе к трем годам. Екатерина Забенько:

Родителям когда стоит уже начинать бить тревогу или многие считают, что само пройдет? И кто вообще обращает внимание на эти первые признаки заболевания – родители или все-таки врачи?

Татьяна Кринчик:

Первые специалисты, с которыми сталкиваются наши детки после рождения, кроме врача-неонатолога, то есть врача для новорожденных деток, это врачи-педиатры. Конечно, врачи-педиатры – это такое первое звено, которое может заметить отклонение в развитии, задержку в развитии и направить уже к специалистам иного профиля для более точной и детальной диагностики. Но как врач и как мама троих детей я скажу так, что, если есть любые малейшие сомнения у родителей, может быть, и не бить тревогу, но это повод обратиться к специалистам за консультацией. Екатерина Забенько:

Как за последние годы мы продвинулись в вопросах адаптации, интеграции особенных детей, что касается материально-технической базы, парадигма реабилитации насколько изменилась?

Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:

Это очень затратный вид помощи. Мы это поняли, мы это ощущаем, в данном случае мы чувствуем абсолютную поддержку государства. Во-вторых, это совершенно новые подходы к организации этой службы и к подходам. Есть система, которую мы сегодня реализуем у нас в стране, в городе в частности. Это система раннего вмешательства, которая как раз и призвана как можно более рано выявить… Я использую в данном случае, наверное, термин «нарушение развития». И вот здесь как раз еще один тренд, еще одна парадигма – это ответственность родителей, которые в любом случае, в любом моменте, когда их что-либо волнует, возникает какой-либо вопрос, не только в отношении развития, поведения, кормления, а вообще любой вопрос – на это призвана на сегодня ответить служба раннего вмешательства. Екатерина Забенько:

Вы как раз таки те люди, которые работают непосредственно с родителями, с детьми, вот такая комплексная работа, где-то индивидуальная. Какие она приносит плоды?