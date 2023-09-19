В каком возрасте выявляются психические нарушения ребёнка? Рассказали эксперты
Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации.
Екатерина Забенько, СТВ:
На какой стадии выявляются нарушения в развитии ребенка – с рождения или это происходит намного позже?
Татьяна Кринчик, заместитель главного врача УЗ «Минский городской центр детской психиатрии и психотерапии»:
Конечно, есть ограничения, которые очевидны с рождения. Например, отсутствие зрения, отсутствие слуха, отсутствие врожденной конечности. Да, здесь все понятно. Если же речь идет о более серьезных нарушениях или о более тонкодиференцированных нарушениях, например, о нарушениях психической сферы, психических функций, то, конечно же, эти диагнозы, эти состояния диагностируются несколько позже. Если говорить о психических расстройствах, то в раннем возрасте, то есть в возрасте до трех лет, мы можем диагностировать только совершенно очевидные отклонения. Чаще всего речь идет о тяжелой либо глубокой умственной отсталости. Все остальные диагнозы, нарушения чаще всего диагностируются ближе к трем годам.
Екатерина Забенько:
Родителям когда стоит уже начинать бить тревогу или многие считают, что само пройдет? И кто вообще обращает внимание на эти первые признаки заболевания – родители или все-таки врачи?
Татьяна Кринчик:
Первые специалисты, с которыми сталкиваются наши детки после рождения, кроме врача-неонатолога, то есть врача для новорожденных деток, это врачи-педиатры. Конечно, врачи-педиатры – это такое первое звено, которое может заметить отклонение в развитии, задержку в развитии и направить уже к специалистам иного профиля для более точной и детальной диагностики. Но как врач и как мама троих детей я скажу так, что, если есть любые малейшие сомнения у родителей, может быть, и не бить тревогу, но это повод обратиться к специалистам за консультацией.
Екатерина Забенько:
Как за последние годы мы продвинулись в вопросах адаптации, интеграции особенных детей, что касается материально-технической базы, парадигма реабилитации насколько изменилась?
Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:
Это очень затратный вид помощи. Мы это поняли, мы это ощущаем, в данном случае мы чувствуем абсолютную поддержку государства. Во-вторых, это совершенно новые подходы к организации этой службы и к подходам. Есть система, которую мы сегодня реализуем у нас в стране, в городе в частности. Это система раннего вмешательства, которая как раз и призвана как можно более рано выявить… Я использую в данном случае, наверное, термин «нарушение развития». И вот здесь как раз еще один тренд, еще одна парадигма – это ответственность родителей, которые в любом случае, в любом моменте, когда их что-либо волнует, возникает какой-либо вопрос, не только в отношении развития, поведения, кормления, а вообще любой вопрос – на это призвана на сегодня ответить служба раннего вмешательства.
Екатерина Забенько:
Вы как раз таки те люди, которые работают непосредственно с родителями, с детьми, вот такая комплексная работа, где-то индивидуальная. Какие она приносит плоды?
Екатерина Аксюченко, врач-педиатр, заведующий центром раннего вмешательства поликлиники № 19:
Из принципов работы наших специалистов является то, что мы работаем исключительно индивидуально с каждой семьей. Если семья попадает к нам, в наш центр, если ребенку и его семье необходима помощь наших специалистов, то для такой семьи мы используем различные формы работы. В этом случае мы обязательно учитываем особенности этого малыша, у которого возникли какие-то сложности, обязательно учитываем его сильные стороны, его большой потенциал, те моменты, в которые ребенок может активно развиваться.
Екатерина Забенько:
Без родителей в любом случае, наверное, ничего не получится, потому что те люди, которые сопровождают этого ребенка на протяжении всей жизни, наверняка их тоже приходится чему-то обучать, чем вы занимаетесь, сравниваете свою работу с работой коучей.
Екатерина Аксюченко:
Да, это очень похоже на коучинг. Задача наших специалистов – это обучить родителей, как можно развивать ребенка в естественных жизненных ситуациях. Это наша рутина, то, что делаем мы с вами ежедневно. Кушаем, спим, одеваемся, купаемся. Для этого не нужно создавать каких-то специальных условий. Мы должны понимать, что даже в любой рутине, какую бы мы ни взяли, допустим, это рутина кормления, ребенка можно обучить самообслуживанию, ребенок может самостоятельно есть ложкой, даже учитывая его любые нарушения. Во время кормления ребенок может коммуницировать со своим родителем. Во время кормления ребенок, даже неговорящий, может невербально доносить до родителей какую-то информацию. Конечно, эти все вещи мы обязательно учитываем в своей работе.
«У него не было ни взгляда, ни указательного жеста». Рассказываем, как лечат особенных детей. Подробности здесь.