«У наших соседей она устоялась». В ЦИК рассказали, как адаптировали практику единого дня голосования для Беларуси

Новости Беларуси. Председателей и членов Центральной избирательной комиссии будет определять Всебелорусское народное собрание. Это предусматривает новый законопроект о ВНС. Прежде подобные полномочия принадлежали Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Передача функций подтверждает демократический характер уникального в международных масштабах органа народовластия. В стране продолжаются общественные обсуждения проекта документа. Людей волнует вопрос равновесия: не станет ли ВНС подменой других ветвей власти? По словам специалистов, Всебелорусское народное собрание будет выполнять четко определенные функции.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
У ВНС есть свои функции, которые оно будет выполнять. Это стратегическое определение развития государства, общества, утверждение программ социально-экономического развития. То есть это достаточно стратегические вещи, которые будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании. Фактически оно будет определять перспективу развития государства на определенный период и куда будет двигаться государство. В 2024 году мы идем на единый день голосования. Для нас это первая практика, мы никогда таких дней не проводили, хотя у наших соседей она устоялась. Конечно же, мы учитывали и опыт наших соседей, и те наработки, которые есть у нас в стране, и учитывали опыт проведения электоральных кампаний, которые у нас проводятся. Мы совершенствовали эти нормы.
Принять участие в решении вопросов государственной важности может каждый. Предложения и даже критику по проекту закона о ВНС принимают на государственном ресурсе «Правовой форум Беларуси».