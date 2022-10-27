«У наших соседей она устоялась». В ЦИК рассказали, как адаптировали практику единого дня голосования для Беларуси

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

У ВНС есть свои функции, которые оно будет выполнять. Это стратегическое определение развития государства, общества, утверждение программ социально-экономического развития. То есть это достаточно стратегические вещи, которые будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании. Фактически оно будет определять перспективу развития государства на определенный период и куда будет двигаться государство. В 2024 году мы идем на единый день голосования. Для нас это первая практика, мы никогда таких дней не проводили, хотя у наших соседей она устоялась. Конечно же, мы учитывали и опыт наших соседей, и те наработки, которые есть у нас в стране, и учитывали опыт проведения электоральных кампаний, которые у нас проводятся. Мы совершенствовали эти нормы.