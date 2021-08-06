«У нас всё было». Юрий Воскресенский о тех, кто выходил на протесты после выборов
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
В мутной воде ловят большую рыбу, а во время беспорядков молодежь ловит хайп, разрушая свое будущее.
Дай сигарету, пожалуйста. Так […]!
Но сливки снимают совсем другие люди.
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Авангард хулиганов, криминала было не более 10 %. Выходили обеспеченные, состоявшиеся при этой власти, у нас все было.
Александр Игначков, житель Минска, очевидец событий:
У меня есть такие знакомые, которые по четыре раза в год летали отдыхать, тратили по 10 тысяч долларов. Была категория, которая хотела еще больше, им было мало. Была категория айтишников, которые, скажем так, «у нас вроде уже все есть, по 3 000 долларов зарплаты, нам скучно».
Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):
Ипэшники, айтишники – это не бедные люди, это не сироты. Смотрите, какие дома у них шикарнейшие. А справки, где они работают, – нигде. Это интересно. Не простые люди, работяги из деревни. И, как ни странно, ранее судимые. Чуть больше тысячи – это ранее судимые, это меня вообще так удивило. А вам какой интерес? Понятно – за любой кипиш, абы не работать. Заплатили деньги – ни совести, ни флага, ни родины, ничего не присутствует при этом. Ну так подождите, все равно скажите – почему? «Поймите правильно, – говорит, – если победят, будет как в Украине, как раньше у нас было. У нас «крыши» будут, а эти ипэшники нам бабло будут платить, мы на их машинах будем ездить».
Милиционер, на которого наехали ночью 9 августа: на кистях кожи не было, часть лица стёрта, пробило живот. Подробнее здесь.