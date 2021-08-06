«У нас всё было». Юрий Воскресенский о тех, кто выходил на протесты после выборов

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». В мутной воде ловят большую рыбу, а во время беспорядков молодежь ловит хайп, разрушая свое будущее.

Дай сигарету, пожалуйста. Так […]!

Но сливки снимают совсем другие люди.

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:

Авангард хулиганов, криминала было не более 10 %. Выходили обеспеченные, состоявшиеся при этой власти, у нас все было.

Александр Игначков, житель Минска, очевидец событий:

У меня есть такие знакомые, которые по четыре раза в год летали отдыхать, тратили по 10 тысяч долларов. Была категория, которая хотела еще больше, им было мало. Была категория айтишников, которые, скажем так, «у нас вроде уже все есть, по 3 000 долларов зарплаты, нам скучно».