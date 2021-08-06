Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Неужели белорусам нужен пепел, чтобы посыпать им головы?

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Напоминает ситуацию, что вы устали жить с тещей, и для того, чтобы от нее избавиться, решили спалить собственный дом. Теща, конечно, уедет – ей, скорее всего, есть где жить. Сами где будете жить?

Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:

Девиз простой: спалім хату – будзе добра. То есть спалим родную страну, уничтожим ее, прекратят работу заводы, станет экономика – и все, и мы победим. А что будет дальше? Кто это будет восстанавливать? Летом 2020-го новая Беларусь насаждается так же, как и новый немецкий порядок летом 1941-го – под дулом пистолета.

– Выходи! Вылез отсюда! Вылез! Вышел!

– Все, выхожу.

– Быстро вылез! У этого же грузовика – первые пострадавшие. Светошумовая граната повреждает ступню мятежника.

Только внимание: вот так взрывается «зорька», она на вооружении наших силовиков.

А вот от такого взрыва пострадал уличный хейтер.

До этого коллега по мятежу тоже что-то бросает в этом направлении.

Вопросы остаются. Цветные революции жаждут крови своих адептов.

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:

Эмоции у граждан могут зашкаливать, они могут подниматься, и тогда с закрытыми глазами, с отключенным мозгом, ничего не слыша по сторонам – да, действительно, люди будут возмущаться и делать необдуманные поступки. Конечно, такой вот, наверное, зомбированной толпой очень легко управлять. Со стороны силовиков мы это понимаем, мы стремились этого не допустить всеми возможными силами и средствами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Общество где-то раскололось, это надо признать, то есть было у всех свое мнение. Но не дать перерасти конфликту и втянуть в конфликт большое количество населения. Что, кстати, по моему мнению, координаторы, которые находились за пределами республики, одной из задач их это было.