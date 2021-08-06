Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Неужели белорусам нужен пепел, чтобы посыпать им головы?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Напоминает ситуацию, что вы устали жить с тещей, и для того, чтобы от нее избавиться, решили спалить собственный дом. Теща, конечно, уедет – ей, скорее всего, есть где жить. Сами где будете жить?
Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Девиз простой: спалім хату – будзе добра. То есть спалим родную страну, уничтожим ее, прекратят работу заводы, станет экономика – и все, и мы победим. А что будет дальше? Кто это будет восстанавливать?
Летом 2020-го новая Беларусь насаждается так же, как и новый немецкий порядок летом 1941-го – под дулом пистолета.
– Выходи! Вылез отсюда! Вылез! Вышел!
– Все, выхожу.
– Быстро вылез!
У этого же грузовика – первые пострадавшие. Светошумовая граната повреждает ступню мятежника.
Только внимание: вот так взрывается «зорька», она на вооружении наших силовиков.
А вот от такого взрыва пострадал уличный хейтер.
До этого коллега по мятежу тоже что-то бросает в этом направлении.
Вопросы остаются. Цветные революции жаждут крови своих адептов.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Эмоции у граждан могут зашкаливать, они могут подниматься, и тогда с закрытыми глазами, с отключенным мозгом, ничего не слыша по сторонам – да, действительно, люди будут возмущаться и делать необдуманные поступки. Конечно, такой вот, наверное, зомбированной толпой очень легко управлять. Со стороны силовиков мы это понимаем, мы стремились этого не допустить всеми возможными силами и средствами.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Общество где-то раскололось, это надо признать, то есть было у всех свое мнение. Но не дать перерасти конфликту и втянуть в конфликт большое количество населения. Что, кстати, по моему мнению, координаторы, которые находились за пределами республики, одной из задач их это было.
В любой драке могут погибнуть люди. Особенно таких масштабов. Особенно срежиссированной спонсорами современной войны драке.
Иван Кубраков:
Общество раскололось после того, когда вышли на улицы и начался в определенной степени хаос, то есть начали ломать все, крушить. У нас если возле мусорки лежит бумажка, уже все звонят, куда только можно – бардак на улице. А здесь – сломанные заборы, разбитые цветочницы и так далее. Люди к этому не привыкли.
«У нас всё было». Юрий Воскресенский о тех, кто выходил на протесты после выборов. Подробнее здесь.