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Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих

06 августа 2021 16:08
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Неужели белорусам нужен пепел, чтобы посыпать им головы?

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Напоминает ситуацию, что вы устали жить с тещей, и для того, чтобы от нее избавиться, решили спалить собственный дом. Теща, конечно, уедет – ей, скорее всего, есть где жить. Сами где будете жить?

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-3

Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Девиз простой: спалім хату – будзе добра. То есть спалим родную страну, уничтожим ее, прекратят работу заводы, станет экономика – и все, и мы победим. А что будет дальше? Кто это будет восстанавливать?

Летом 2020-го новая Беларусь насаждается так же, как и новый немецкий порядок летом 1941-го – под дулом пистолета.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-5

– Выходи! Вылез отсюда! Вылез! Вышел! 
– Все, выхожу. 
– Быстро вылез!

У этого же грузовика – первые пострадавшие. Светошумовая граната повреждает ступню мятежника.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-7

Только внимание: вот так взрывается «зорька», она на вооружении наших силовиков.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-9

А вот от такого взрыва пострадал уличный хейтер.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-11

До этого коллега по мятежу тоже что-то бросает в этом направлении.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-13

Вопросы остаются. Цветные революции жаждут крови своих адептов. 

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-15

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Эмоции у граждан могут зашкаливать, они могут подниматься, и тогда с закрытыми глазами, с отключенным мозгом, ничего не слыша по сторонам  да, действительно, люди будут возмущаться и делать необдуманные поступки. Конечно, такой вот, наверное, зомбированной толпой очень легко управлять. Со стороны силовиков мы это понимаем, мы стремились этого не допустить всеми возможными силами и средствами.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-17

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Общество где-то раскололось, это надо признать, то есть было у всех свое мнение. Но не дать перерасти конфликту и втянуть в конфликт большое количество населения. Что, кстати, по моему мнению, координаторы, которые находились за пределами республики, одной из задач их это было.

Сравниваем взрывы светошумовых гранат и тот, от которого пострадал один из протестующих-19

В любой драке могут погибнуть люди. Особенно таких масштабов. Особенно срежиссированной спонсорами современной войны драке.

Иван Кубраков:
Общество раскололось после того, когда вышли на улицы и начался в определенной степени хаос, то есть начали ломать все, крушить. У нас если возле мусорки лежит бумажка, уже все звонят, куда только можно – бардак на улице. А здесь – сломанные заборы, разбитые цветочницы и так далее. Люди к этому не привыкли.

«У нас всё было». Юрий Воскресенский о тех, кто выходил на протесты после выборов. Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # Владимир Караник # Виктор Лутченко # Владимир Порхомцев # Иван Кубраков

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