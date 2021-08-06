«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

1000-летний Брест – конфетка. Мятежники ломают и крушат все и во всех городах. В новой Беларуси нет места красоте, только беспорядки и хаос.