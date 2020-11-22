«У нас учатся студенты из 25 стран». Сотрудники ВГУ о своём университете

Новости Беларуси. На неделе те, кто учатся, отметили Международный день студента. Один из немногих праздников, который имеет срок годности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе те, кто учатся, отметили Международный день студента. Один из немногих праздников, который имеет срок годности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анна Исаченко проводит практические занятия в IT-лаборатории Витебского госуниверситета имени Петра Машерова. Свою судьбу решила связать с наукой, будучи по ту сторону учебного процесса, когда не ты, а тебе читают лекции. Шутит, что шестилетнюю привычку занимать место в аудитории за партой, а не за преподавательским столом побороть сложно. Студенческие годы всегда вспоминает с улыбкой.
Анна Исаченко, преподаватель Витебского госуниверситета им. Машерова:
Это такая ностальгия, особенно когда я сейчас работаю. Я прихожу в университет, у меня всегда улыбка на лице, потому что мне было очень приятно здесь и учиться, и работать. Не знаю, студенческие годы – это самые незабываемые годы.
На неделе витебский университет отметил свой юбилей – 110 лет. Похвастаться есть чем. По количеству иностранных студентов он занимает второе место в стране после БГУ.
Валентина Богатырева, ректор Витебского госуниверситета им. Машерова:
Сегодня у нас обучаются студенты из 25 стран. С разными вероисповеданиями, безусловно, приехавшие из разных климатических зон. Разный уровень воспитания, восприятия нашей культуры, нашей среды и, конечно, нашей системы образования. И самым ценным во всем этом является то, что выходят они из стен университета Машерова влюбленными и в нашу страну.
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