«У нас учатся студенты из 25 стран». Сотрудники ВГУ о своём университете

Новости Беларуси. На неделе те, кто учатся, отметили Международный день студента. Один из немногих праздников, который имеет срок годности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Исаченко проводит практические занятия в IT-лаборатории Витебского госуниверситета имени Петра Машерова. Свою судьбу решила связать с наукой, будучи по ту сторону учебного процесса, когда не ты, а тебе читают лекции. Шутит, что шестилетнюю привычку занимать место в аудитории за партой, а не за преподавательским столом побороть сложно. Студенческие годы всегда вспоминает с улыбкой.





Анна Исаченко, преподаватель Витебского госуниверситета им. Машерова:

Это такая ностальгия, особенно когда я сейчас работаю. Я прихожу в университет, у меня всегда улыбка на лице, потому что мне было очень приятно здесь и учиться, и работать. Не знаю, студенческие годы – это самые незабываемые годы.