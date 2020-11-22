«Мне тут нравится всё». Иностранец рассказал, почему выбрал белорусский вуз
Новости Беларуси. С первого взгляда влюбился в синеокую Беларусь Гелди Насыров. Житель Туркменистана, без пяти минут врач. В Международный день студента он в международной компании своих однокурсников в спортивном зале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ребят из разных стран объединяет желание получить качественное образование. Их дороги из Индии, Шри-Ланки, Туркменистана привели в Беларусь. И здесь им всегда рады.
Виктор Пралич, корреспондент:
Это далеко не единственные примеры, когда студенты ценят каждый момент своих университетов. Раз уж едут за белорусским дипломом из-за океанов и морей, значит, с гордостью возвращаются на родину с багажом белорусских знаний.