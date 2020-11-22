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«Мне тут нравится всё». Иностранец рассказал, почему выбрал белорусский вуз

22 ноября 2020 18:19
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Новости Беларуси. С первого взгляда влюбился в синеокую Беларусь Гелди Насыров. Житель Туркменистана, без пяти минут врач. В Международный день студента он в международной компании своих однокурсников в спортивном зале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мне тут нравится всё». Иностранец рассказал, почему выбрал белорусский вуз-1

Гелди Насыров, студент Витебского медицинского университета:
Я, когда учился в школе, приехал путешествовать в Минск. Мне понравился город, и появилось желание учиться в Беларуси. Как видите, мне тут нравится все. Очень люди общительные. Появилось много друзей белорусов, не только белорусов.

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«Мне тут нравится всё». Иностранец рассказал, почему выбрал белорусский вуз-4

Ребят из разных стран объединяет желание получить качественное образование. Их дороги из Индии, Шри-Ланки, Туркменистана привели в Беларусь. И здесь им всегда рады.

«Мне тут нравится всё». Иностранец рассказал, почему выбрал белорусский вуз-7

Виктор Пралич, корреспондент:
Это далеко не единственные примеры, когда студенты ценят каждый момент своих университетов. Раз уж едут за белорусским дипломом из-за океанов и морей, значит, с гордостью возвращаются на родину с багажом белорусских знаний.

# Иностранные студенты в Беларуси # общество # Гелди Насыров # Виктор Пралич # Фотофакт

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