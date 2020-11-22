«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси
Новости Беларуси. На неделе те, кто учатся, отметили Международный день студента – один из немногих праздников, который имеет срок годности. Хотя и для тех, кому далеко за, – повод вспомнить вместе с друзьями молодости пору веселья и романтики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За праздничным репортажем мы отправились в Витебск – пожалуй, самый интернациональный студенческий город. Наш корреспондент Виктор Пралич без труда нашел общий язык с теми, для кого слова из старой доброй песни «Молодость моя – Белоруссия», стали судьбоносными.
Витебская академия ветеринарной медицины. Старейший вуз страны, где готовят специалистов для оказания помощи братьям нашим меньшим. Сегодня здесь обучаются студенты из 12 государств. В их числе и ребята из Узбекистана. В День студента готовят национальное блюдо – плов. Хватит на всех гостей.
Мухамад Рассулов, студент Витебской ветакадемии:
Плов – наша узбекская национальная еда. Существует более 200 видов плова. Хорезмский, ташкентский, самаркандский. Сюда входят ингредиенты: мясо говяжье, рис, морковка. И у нас зира.
Для Абирбека Абдулаева этот День студента первый в жизни. Говорит, что за пару месяцев еще не в полной мере ощутил все прелести студенческой жизни. Пока мысли чаще о доме.
Абирбек Абдулаев, студент Витебской ветакадемии:
У нас такая традиция: мы не будем кушать до прихода старшего. Мы ждем его.
За стол приглашают и нашу съемочную группу. По традиции попробовать блюдо первыми должны старшие. Съемку прекращаем: отказываться невежливо.
Собираться компанией земляков удается не так часто, как хотелось бы. Все-таки на первом месте учеба. В свободное время изучают новую для них страну.
Яхайра Миранда тоже четверокурсница Витебской ветакадемии. За годы учебы жительница теплого Эквадора уже привыкла к холодным витебским ветрам. За тысячи километров от дома исполняется ее давняя мечта – помогать животным.
Яхайра Миранда, студентка Витебской ветакадемии:
Желаю учиться еще больше. Специализация – ветеринар. Я, конечно, хочу в моей стране клинику. Самое лучшее то, что я хочу помогать. Потому что у нас есть много животных на улицах. Я хочу помогать собакам, кошкам. У меня самое главное, что эта идея есть. Поэтому решила стать ветеринаром.
Виктор Пралич, корреспондент:
Я так понимаю, что бездомным собакам?
Яхайра Миранда:
Да, у нас есть много. В нашей стране ситуация слишком, потому что есть много-много собак на улице. И немногие люди помогают им. Поэтому моя идея – сделать место для этих животных. Как приют.