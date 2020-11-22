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«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси

22 ноября 2020 18:28
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Новости Беларуси. На неделе те, кто учатся, отметили Международный день студента – один из немногих праздников, который имеет срок годности. Хотя и для тех, кому далеко за, – повод вспомнить вместе с друзьями молодости пору веселья и романтики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-1

За праздничным репортажем мы отправились в Витебск – пожалуй, самый интернациональный студенческий город. Наш корреспондент Виктор Пралич без труда нашел общий язык с теми, для кого слова из старой доброй песни «Молодость моя – Белоруссия», стали судьбоносными.

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-4

Витебская академия ветеринарной медицины. Старейший вуз страны, где готовят специалистов для оказания помощи братьям нашим меньшим. Сегодня здесь обучаются студенты из 12 государств. В их числе и ребята из Узбекистана. В День студента готовят национальное блюдо – плов. Хватит на всех гостей.

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-7

Мухамад Рассулов, студент Витебской ветакадемии:
Плов – наша узбекская национальная еда. Существует более 200 видов плова. Хорезмский, ташкентский, самаркандский. Сюда входят ингредиенты: мясо говяжье, рис, морковка. И у нас зира.

Для Абирбека Абдулаева этот День студента первый в жизни. Говорит, что за пару месяцев еще не в полной мере ощутил все прелести студенческой жизни. Пока мысли чаще о доме.

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-10

Абирбек Абдулаев, студент Витебской ветакадемии:
У нас такая традиция: мы не будем кушать до прихода старшего. Мы ждем его.

За стол приглашают и нашу съемочную группу. По традиции попробовать блюдо первыми должны старшие. Съемку прекращаем: отказываться невежливо. 

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-13

Собираться компанией земляков удается не так часто, как хотелось бы. Все-таки на первом месте учеба. В свободное время изучают новую для них страну.

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-16

Алибек Абдурассулов, студент Витебской ветакадемии:
Первый год, когда я пришел, два месяца или три, было такое. Скучаем с мамой, с папой. Но уже второй курс ничего нет.

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«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-19

Яхайра Миранда тоже четверокурсница Витебской ветакадемии. За годы учебы жительница теплого Эквадора уже привыкла к холодным витебским ветрам. За тысячи километров от дома исполняется ее давняя мечта – помогать животным.

«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси-22

Яхайра Миранда, студентка Витебской ветакадемии:
Желаю учиться еще больше. Специализация – ветеринар. Я, конечно, хочу в моей стране клинику. Самое лучшее то, что я хочу помогать. Потому что у нас есть много животных на улицах. Я хочу помогать собакам, кошкам. У меня самое главное, что эта идея есть. Поэтому решила стать ветеринаром.

Виктор Пралич, корреспондент:
Я так понимаю, что бездомным собакам?

Яхайра Миранда:
Да, у нас есть много. В нашей стране ситуация слишком, потому что есть много-много собак на улице. И немногие люди помогают им. Поэтому моя идея – сделать место для этих животных. Как приют.

# Иностранные студенты в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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