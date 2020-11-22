«Хочу помогать бездомным животным». Иностранные студенты Витебской ветакадемии рассказали, почему учатся в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе те, кто учатся, отметили Международный день студента – один из немногих праздников, который имеет срок годности. Хотя и для тех, кому далеко за, – повод вспомнить вместе с друзьями молодости пору веселья и романтики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За праздничным репортажем мы отправились в Витебск – пожалуй, самый интернациональный студенческий город. Наш корреспондент Виктор Пралич без труда нашел общий язык с теми, для кого слова из старой доброй песни «Молодость моя – Белоруссия», стали судьбоносными.

Витебская академия ветеринарной медицины. Старейший вуз страны, где готовят специалистов для оказания помощи братьям нашим меньшим. Сегодня здесь обучаются студенты из 12 государств. В их числе и ребята из Узбекистана. В День студента готовят национальное блюдо – плов. Хватит на всех гостей.

Мухамад Рассулов, студент Витебской ветакадемии:

Плов – наша узбекская национальная еда. Существует более 200 видов плова. Хорезмский, ташкентский, самаркандский. Сюда входят ингредиенты: мясо говяжье, рис, морковка. И у нас зира. Для Абирбека Абдулаева этот День студента первый в жизни. Говорит, что за пару месяцев еще не в полной мере ощутил все прелести студенческой жизни. Пока мысли чаще о доме.

Абирбек Абдулаев, студент Витебской ветакадемии:

У нас такая традиция: мы не будем кушать до прихода старшего. Мы ждем его. За стол приглашают и нашу съемочную группу. По традиции попробовать блюдо первыми должны старшие. Съемку прекращаем: отказываться невежливо.

Собираться компанией земляков удается не так часто, как хотелось бы. Все-таки на первом месте учеба. В свободное время изучают новую для них страну.

Яхайра Миранда тоже четверокурсница Витебской ветакадемии. За годы учебы жительница теплого Эквадора уже привыкла к холодным витебским ветрам. За тысячи километров от дома исполняется ее давняя мечта – помогать животным.