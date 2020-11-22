Прямой эфир

«Когда я начинала работать, это было как табу». Почему женщины больше не стесняются говорить о том, что сделали ЭКО?

22 ноября 2020 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЭКО как единственный шанс в жизни обрести самое ценное. Оптимальный возраст для такой процедуры – 27-38 лет. Самый максимум в нашей стране – 50. Кстати, с нового года первая попытка ЭКО для белорусов будет бесплатной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Когда я начинала работать, это было как табу». Почему женщины больше не стесняются говорить о том, что сделали ЭКО?-1

Лариса Гракович, врач-репродуктолог РНПЦ «Мать и дитя»:
Когда я начинала работать, это было как табу какое-то. Не знал никто. И даже родственники пациентов. Сейчас это более открытая тема. Пациенты, которые идут на ЭКО, согласны говорить об этом своим знакомым, даже, я знаю, и на телевидении выступали такие женщины. Потому что это тенденция во всем мире. Потому что, наверное, мы развиваемся. Мы становимся более современными, и ничего такого постыдного или выходящего за какие-то рамки нет.

«Когда я начинала работать, это было как табу». Почему женщины больше не стесняются говорить о том, что сделали ЭКО?-4

Популярно и замораживание половых клеток. Такие запасы хранятся при почти -200 градусов. Но женские клетки слишком чувствительные, и их качество за время ожидания и разморозки может ухудшиться.

Лариса Гракович:
Помимо того, чтобы забеременеть, выносить и родить, нужно ребенка еще вырастить. Об этом тоже надо не забывать, поэтому моя рекомендация – не оттягивать. Есть желание, есть возможности – лучше, как говорится, делать все вовремя.

«Когда я начинала работать, это было как табу». Почему женщины больше не стесняются говорить о том, что сделали ЭКО?-7

Читайте также:

«Поначалу было очень страшно». Истории двух мам, у которых дети родились недоношенными

Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО

# Беременность и роды # общество # Оксана Семашко # Лариса Гракович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает
22 ноября 2020 18:11

Мама четверых детей: когда они рождаются, счастливее этого момента не бывает

Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток
22 ноября 2020 18:07

Когда счастье на паузе. Врач-репродуктолог о процедуре ЭКО и донорстве яйцеклеток

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО
22 ноября 2020 18:06

Их семье 11 лет, а малышу только 5 месяцев. Семья белорусов рассказывает о своём пути к счастью с помощью ЭКО