«Когда я начинала работать, это было как табу». Почему женщины больше не стесняются говорить о том, что сделали ЭКО?

Новости Беларуси. ЭКО как единственный шанс в жизни обрести самое ценное. Оптимальный возраст для такой процедуры – 27-38 лет. Самый максимум в нашей стране – 50. Кстати, с нового года первая попытка ЭКО для белорусов будет бесплатной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лариса Гракович, врач-репродуктолог РНПЦ «Мать и дитя»: Когда я начинала работать, это было как табу какое-то. Не знал никто. И даже родственники пациентов. Сейчас это более открытая тема. Пациенты, которые идут на ЭКО, согласны говорить об этом своим знакомым, даже, я знаю, и на телевидении выступали такие женщины. Потому что это тенденция во всем мире. Потому что, наверное, мы развиваемся. Мы становимся более современными, и ничего такого постыдного или выходящего за какие-то рамки нет.

Популярно и замораживание половых клеток. Такие запасы хранятся при почти -200 градусов. Но женские клетки слишком чувствительные, и их качество за время ожидания и разморозки может ухудшиться.

Лариса Гракович:

Помимо того, чтобы забеременеть, выносить и родить, нужно ребенка еще вырастить. Об этом тоже надо не забывать, поэтому моя рекомендация – не оттягивать. Есть желание, есть возможности – лучше, как говорится, делать все вовремя.