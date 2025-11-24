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Сенаторы акцентировали внимание на поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси

24 ноября 2025 17:07
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На заседании Совета Республики обсудили проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. В центре внимания сенаторов оказались семь ключевых приоритетов новой пятилетки. Среди них – создание сильных регионов, демография, комфортное жилье и инфраструктура, раскрытие туристического потенциала страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совете Республики

Сенаторы акцентировали внимание на поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси-2

Особый акцент сделан на поддержке малого и среднего предпринимательства, которое обеспечивает занятость и достойные зарплаты. Отдельно обсуждались вопросы укрепления экономики и обороноспособности. Сенаторы подчеркнули, что программа компактна, понятна и имеет четкий механизм реализации через государственные и, что впервые, через отдельные региональные программы развития.

Сенаторы акцентировали внимание на поддержке малого и среднего предпринимательства в Беларуси-4

Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый регион, каждая область и город Минск на основании нашей республиканской программы разработают свои региональные программы. Это не будет региональный комплекс мероприятий в рамках какой-то программы как отдельного какого-то направления или сферы деятельности. 

Нет, они разработают свои региональные программы социально-экономического развития, которые тоже через соответствующие задачи, мероприятия, индикаторы будут обеспечивать реализацию этих семи взаимосвязанных приоритетов, только на региональном уровне.

Итоговую версию программы представят на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 18-19 декабря. Именно там после всестороннего обсуждения будет принят основной документ, который определит траекторию развития страны на следующие 5 лет.

# Владислав Татаринович # Государственная политика # Всебелорусское народное собрание

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