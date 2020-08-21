«У нас разные мнения, у нас разные подходы, но у нас одна страна». Что говорят белорусы на митингах?

Новости Беларуси. Жители страны присоединяются к митингам в поддержку государства, мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа». Своим мнением, переживаниями и надеждами поделились участницы встречи в Музее метро. Место было выбрано неслучайно: Белорусский союз женщин пригласил на встречу первичную организацию минского метрополитена. Формат, как пошутили сами участницы, – свободный микрофон. Слово было дано всем желающим.

Юлия Гребнёва, дежурная по приезду и отправлению поездов Минского метрополитена:

Чтобы все успокоились и чтобы мы жили как раньше, до 9 числа. Тихо, спокойно, мирно. И вообще, я за чистую, светлую, добрую нашу Беларусь. Как-то даже неспокойно, да. Смотришь другие страны, как у них это все проходило, – конечно же, я такого бы для своей страны не хотела.

Елена Высоцкая, заведующая общежитием Минского метрополитена:

В Минском метрополитене я уже работаю 25 лет. Ну конечно, я хочу, чтобы у нас в стране был мир, спокойствие. Во-первых, потому что я являюсь в первую очередь мамой, бабушкой. И, конечно, мне важно их будущее.

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:

Мы сегодня должны просто остановиться и действительно оставаться теми, как нас воспринимают во всем мире. Всегда мы считали, что наш народ – это народ миролюбивый, это народ очень отзывчивый, очень доброжелательный. Мы должны выполнять закон и уважать человеческое достоинство. Мы такие всегда были и мы такие есть. У нас разные мнения, у нас разные подходы, у нас разные религии, но у нас одна страна. Сохраним единство – сохраним страну.

За свободную, мирную и стабильную Беларусь 21 августа высказывались и в Орше. Город за последнее время, благодаря указу Президента, преобразился до неузнаваемости. Существенные льготы и преференции дали бизнесу – это позволило открыть новые заводы и фабрики. Привлекательным регион стал для инвесторов, поэтому в Орше и районе появились сотни новых рабочих мест, существенно возросли зарплаты, в корне изменилась ситуация в сельском хозяйстве. На примере одного города показали, что именно важно для людей. Алексей Талай на митинге в Орше: «Давайте ценить то, что мы имеем» Об этом красноречиво говорил и тот факт, что на митинг, несмотря на погоду, собралось около тысячи человек.

Валентина Бондарева, жительница Орши:

Как называют нашего Президента? Батька! А мы можем Батьку продать? Вы своего отца продадите? Нет! Я ходила на забастовки в 90-м году, когда наш завод стоял, когда его грабили, разворовывали. Я там была инициатором. А за что сейчас идти?

Николай Зарубицкий, житель Орши:

Я человек, который трудился, у меня семья, все у меня хорошо. Зачем мне какие-то перемены? Я вижу, что все делается на благо.

А это Брестская крепость-герой. Люди приходят сюда, чтобы почтить память каждого, кто погиб на самой жестокой войне 20 века. А ещё, как оказалось, чтобы осознать хрупкость мира и его истинную цену. Учителя, врачи, аграрии – здесь не только брестчане, но и жители региона. Их много и они все встревожены ситуацией. И сегодня пришли, чтобы сказать, что они за сильную Беларусь.

Мы за Беларусь, для того, чтобы Беларусь была единая, для того, чтобы была мирная и чтобы всем было здесь прекрасно жить.

Я люблю наш брестский народ, я люблю нашу Беларусь, я люблю наше единение. Я люблю вообще нашу дружность, которая у нашего народа есть, гостеприимность.

Чтобы дети наши росли, радовались в нашей стране всему хорошему, что у нас есть.