Озвучил неожиданные цифры. За что в Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали журналиста

В Вильнюсе на пресс-конференции Светланы Тихановской задержали одного из журналистов, который, задавая вопрос экс-кандидату в Президенты, озвучил очень неожиданные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина сослался на опрос литовской газеты Lietuvos rytas и поинтересовался, как Тихановская прокомментирует то, что из 8 000 опрошенных литовским изданием белорусов за нее проголосовали только 13 %.

– Спасибо вам за смелое мнение.

– Спасибо, ну вот факты, вот факты.