Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из штаба альтернативного кандидата недавно выступал парень – неглупый парень, я даже не знал, что он даст это интервью. Он полностью раскрывает карты, Воскресенский. Возьмите, посмотрите его интервью. На телевидении оно было, кто-то видел.

«Поднять народ, завести народ». Юрий Воскресенский о том, какие политтехнологии использовались объединённым штабом оппозиции

Рассказывает, как они готовились – не было программы, ничего не было, все на эмоциях, ленточки там, «Саша 3 %». Говорит, а почему 3 %? Ну, 5 % много было. А почему? Большая ложь, в нее больше верят. Это Геббельс, это фашистская идеология. Они вот на этом начали играть, но они не думали, что Лукашенко может ответить. Мы ответили, правда, где-то… знаете, когда твоего человека ломают рядом – конечно, ты ответишь жестоко. Где-то, наверное, и перебрали – извинились.