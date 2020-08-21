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Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске

21 августа 2020 20:39
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Новости Беларуси. Вечером в Минске к митингам в поддержку мира, стабильности и безопасности в стране присоединились автомобилисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске-1

Колонна из более сотни машин под развевающимися флагами Беларуси отправилась в путь от аквапарка на проспекте Победителей.

Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске-4

К слову, дороги Беларуси и столичные проспекты – еще одна отличительная черта нашей страны, которую в своих отзывах часто упоминают зарубежные гости.

Эффектную колонну автомобилей приветствовали на всем протяжении маршрута – от проспекта Победителей на Независимости и до Уручья.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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