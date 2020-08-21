Автомобилисты и байкеры присоединились к митингам за мир и безопасность в Минске

Новости Беларуси. Вечером в Минске к митингам в поддержку мира, стабильности и безопасности в стране присоединились автомобилисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна из более сотни машин под развевающимися флагами Беларуси отправилась в путь от аквапарка на проспекте Победителей.

К слову, дороги Беларуси и столичные проспекты – еще одна отличительная черта нашей страны, которую в своих отзывах часто упоминают зарубежные гости.

Эффектную колонну автомобилей приветствовали на всем протяжении маршрута – от проспекта Победителей на Независимости и до Уручья.