«У нас расширилась география». 44 страны приехали в Беларусь на кинофестиваль «Лістапад» – какие картины покажут?

Новости Беларуси. Сила кино может преодолеть географический и языковой барьер. В Беларуси стартовал международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участникам и гостям форума приветствие направил Президент Беларуси. Под его патронажем Минск вот уже в 28-й раз собирает международную команду профессионалов. На этот раз к нам приехали представители из 44 стран. 4 ноября проходит церемония открытия кинофестиваля. На нее заглянула и наша съемочная группа.

В белорусской столице стартовала неделя кино. И первым фильмом, что вспыхнул на экране кинотеатра «Москва», становится картина «Плакать нельзя». Про российских эмигрантов в Скандинавии, про столкновение с законом чужой страны и про мать, которая ищет пропавшего сына. Неплохое начало.

«Лістапад» – это не только площадка для смотра фильмов. В рамках фестиваля проходят дискуссии и выставки, творческие встречи, а также мастер-классы. Основной темой круглых столов, которые пройдут в течение фестивальных дней, станет международное сотрудничество. Уже заключены соглашения о совместных проектах с Россией, Узбекистаном и Таджикистаном. Какая атмосфера у картин «Беларусьфильма»? Рассказал Игорь Петришенко.

Махмадсаид Шахиен, директор «Точикфильм» (Таджикистан):

7 числа в рамках «Лістапада» здесь проходят дни таджикского кино. И мы там покажем три новых картины: две новые картины и одна картина из золотой коллекции «Таджикфильма».

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Приятно, что приехали гости не только из традиционных стран СНГ, ближнего зарубежья, но и друзья из Турции, из Египта, Ирана, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка. То есть у нас расширилась география в этом году. Однако фестиваль расширяет географию не только в международных, но и региональных масштабах. Около 50 белорусских городов примут эстафету киномарафона.

Сергей Катьер, директор программы документального кино ММКФ «Лістапад»:

Зритель сегодня не избалован именно художественным, высокохудожественным, фестивальным кино, все в основном западают на телевидение, а это другой формат (подробности). И вот, когда наши фестивальные фильмы приезжают в регионы, люди приходят в кинозалы и в темноте кинозала смотрят хорошее документальное кино, игровое, анимацию – поверьте мне, это праздник.