«Пронизаны искренней чистотой, добротой». Петришенко о картинах «Беларусьфильма» на фестивале «Лістапад»

Новости Беларуси. Сила кино может преодолеть географический и языковой барьер. В Беларуси стартовал международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участникам и гостям форума приветствие направил Президент Беларуси. Под его патронажем Минск вот уже в 28-й раз собирает международную команду профессионалов. На этот раз к нам приехали представители из 44 стран. 4 ноября проходит церемония открытия кинофестиваля. На нее заглянула и наша съемочная группа.

Фестиваль уже много лет проходит при поддержке Президента Беларуси. В 2022 году был вручен особый приз – за сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве. К слову, важно отметить число 1 360 – столько заявок было подано на участие в кинособытии. Режиссеры из 44 стран через экран расскажут об актуальных темах, понятных и без субтитров в каждой точке мира. В программе фестиваля фильмы про надежду, борьбу и жизнь вопреки. Крючками они цепляют зрителя и со дна вытаскивают на поверхность, становятся глотком воздуха. Движение к доброму и яркому – эта идея нашла отражение и в девизе 28-го «Лістапада» – истинные ценности.