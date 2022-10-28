«У нас нет никаких разногласий». В Самарканде обсудили вопросы сотрудничества в рамках СНГ

От развития торгово-экономических отношений до совершенствования законодательства и сохранения исторической памяти. В Узбекистане второй день осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От развития торгово-экономических отношений до совершенствования законодательства и сохранения исторической памяти. В Узбекистане второй день осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полях 54-го заседания рассмотрели в том числе электоральные законы стран Содружества. Уже сегодня выработанная в СНГ система международного наблюдения может служить примером для мирового сообщества. Такое мнение озвучила спикера верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Несмотря на влияние деструктивных сил извне, в странах Содружества продолжают успешно проводить выборы и референдумы. А значимость сотрудничества государств – участников СНГ только возрастает.
Помимо участия в пленарном заседании, Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко провели встречу тет-а-тет. Председатель Совета Федерации поблагодарила белорусскую сторону за активное участие наших депутатов и сенаторов и передачу своего опыта на площадке Межпарламентской ассамблеи.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мне кажется, мы уже сегодня сотрудничаем и как парламентарии, но и как добрые друзья, то есть у нас нет никаких абсолютно разногласий. Все вопросы, которые мы решаем совместно, они действительно решаются быстро, оперативно. Это полное понимание, и, конечно, мы признательны вам за это.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ:
То, что отличает наших лидеров, у них главные приоритеты – это собственные национальные, интересы людей, развития экономики. Дальнейшее строительство Союзного государства дает большой кумулятивный эффект, умножая наши потенциалы, возможности и давая более мощное развитие.
Обращаясь к участникам заседания, Наталья Кочанова призвала своих коллег к принципиальности в совместных подходах и оказанию друг другу гарантированной поддержки на международных площадках.