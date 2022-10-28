«У нас нет никаких разногласий». В Самарканде обсудили вопросы сотрудничества в рамках СНГ

От развития торгово-экономических отношений до совершенствования законодательства и сохранения исторической памяти. В Узбекистане второй день осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях 54-го заседания рассмотрели в том числе электоральные законы стран Содружества. Уже сегодня выработанная в СНГ система международного наблюдения может служить примером для мирового сообщества. Такое мнение озвучила спикера верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Несмотря на влияние деструктивных сил извне, в странах Содружества продолжают успешно проводить выборы и референдумы. А значимость сотрудничества государств – участников СНГ только возрастает.

Помимо участия в пленарном заседании, Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко провели встречу тет-а-тет. Председатель Совета Федерации поблагодарила белорусскую сторону за активное участие наших депутатов и сенаторов и передачу своего опыта на площадке Межпарламентской ассамблеи.