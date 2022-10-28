«Мы там находимся как на минном поле». Гендиректор СТВ о работе в интернете

Новости Беларуси. Какие инструменты эффективны в условиях информационной войны, существует ли сегодня свобода слова в журналистике и как противостоять фейкам? О традиционных и новых формах работы в медиапространстве 28 октября говорят на площадке IX Форума молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Речь, конечно, идет и о развитии сети Интернет, так называемых новых медиа. Но мы должны отчетливо понимать, что это не наши инструменты и не наше поле. Мы там работаем, но мы там находимся как на минном поле. И как только тот или иной медиааккаунт собирает большую аудиторию, естественно, наши враги не дремлют и это стирают. Очень бы хотелось отметить, что обращать начали внимание на развитие традиционных СМИ. Это телевидение, газета.