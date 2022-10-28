«Предоставлять жильё для молодых семей». Несколько очевидных причин пойти работать на БМЗ

Молодыми специалистами не рождаются, ими становятся. Диплом и направление на работу на руках – впереди трудовые будни. Амбициозные ребята полны идей и готовы реализовывать свои знания на практике. О том, как обустроиться на новом месте и влиться в коллектив, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как создать условия, при которых молодые специалисты захотят не только отработать, но и остаться, знает руководство Белорусского металлургического завода. Елизавета, сколько молодых специалистов вы приняли в этом году?

Елизавета Соломина, инженер-технолог ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

В 2022 году у нас пришло около 180 молодых специалистов. Ольга Шерснева:

Это очень много. За год зарплата выросла в два раза Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, первое, что интересует любого молодого специалиста, – какая у него будет зарплата. Что обещают на БМЗ? Елизавета Соломина:

На БМЗ разные уровни зарплат. Конкретно касаемо моего случая, так как ты приходишь с высшим образованием, нулевым разрядом, а я пришла на рабочую должность, то зарплата несильно большая. Но предприятие заинтересовано в том, чтобы ты остался. За год я уже смогла поднять свой уровень разрядности до пятого разряда, поэтому зарплата за год у меня выросла в два раза. «Иногородним предприятие предоставляет общежитие»

Ольга Шерснева:

Что по поводу жилья – предоставляют, не предоставляют? Это, мне кажется, важно молодому специалисту. Елизавета Соломина:

Да, иногородним предприятие предоставляет общежитие. У нас семь общежитий, одно из которых для одиноких людей, остальные семейного типа. Еще есть возможность арендного жилья – это уже, как я понимаю, на районном уровне. Алеся Лакина:

Вы сказали про общежитие семейного типа. Если у заводчанина появляется семья, может ли он рассчитывать на собственное жилье? Елизавета Соломина:

Да, как раз в 2020 году предприятие выпустило дом, который уже получило какое-то количество семей. Знаю, что ходят разговоры о том, чтобы продолжить строительство и в дальнейшем – тоже предоставлять жилье для молодых семей. «Как охраняется труд будущих мам?»

Ольга Шерснева:

Давайте поговорим о женщинах. Все-таки завод – дело серьезное. Как охраняется труд будущих мам? Елизавета Соломина:

Касаемо труда будущих мам, в 2021 году у нас был пересмотрен коллективный договор, было очень здорово предложено: девушка, которая становится на учет у женского врача, на 12 неделе уже уйдет по средней заработной плате. Идет домой, занимается гнездованием, походами по врачам и не ездит уже на работу в связи с отсутствием необходимости. Ольга Шерснева:

После 12 недель уже? Елизавета Соломина:

Да, то есть как только она становится на учет, имеет право. Предприятие застраховало работников от болезней Алеся Лакина:

Вы же о всех заводчанах заботитесь, я так понимаю. Особенно это важно в период обострения простудных заболеваний, коронавируса того же самого. Есть ли поддержка предприятия для заболевших и профилактики? Елизавета Соломина:

Да, я знаю, что предприятие застраховало своих работников как раз от этих болезней. К тому же на территории предприятия есть своя медицинская санитарная часть, куда работник может непосредственно идти и не стоять в очереди в городской поликлинике. Работникам предоставляются скидки и услуги Ольга Шерснева:

Что предусмотрено после рабочего времени? Какие-то, может, спортивные секции оплачивает завод?

Елизавета Соломина:

Да, у нас в городе есть физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн для работников БМЗ. Есть определенное время, когда работник может прийти и бесплатно поплавать. Есть тренажерный зал. В принципе, какие-то услуги и скидки предоставляются для работников БМЗ. Ольга Шерснева:

Мне кажется, просто работа мечты. Алеся Лакина:

Мне интересно, честный труд и активный образ жизни, участие во всех мероприятиях, может, как-то поощряется у вас? Елизавета Соломина:

Да, что тоже очень здорово. Конкретно, когда я приходила на предприятие, мне сразу сказали, что ты можешь везде спокойно участвовать. Конечно, с согласованием своего начальника, если тебя отпускают. Алеся Лакина:

Где вы участвовали? Елизавета Соломина:

Когда я пришла на БМЗ, первое, где участвовала, – нас, молодых специалистов, собрали в большой автобус, и мы поехали на предприятие БелОМО. Это было тоже очень интересно – посмотреть на другие предприятия. Это осуществляется с освобождением, сохранением заработной платы, что тоже здорово. Я участвовала в сдаче нормативов, играю за цех в баскетбол, теннис. Я езжу на фестиваль культуры и спорта «Сварог» обязательно – это каждый год проводится. Летом – это три выходных, тоже меня освобождают в пятницу. После отработки решила остаться в Жлобине

Ольга Шерснева:

Сколько вы работаете на заводе? Елизавета Соломина:

У меня в августе было четыре года, как я работаю на БМЗ. Ольга Шерснева:

За четыре года не хотелось сменить работу, то есть не было каких-либо сомнений? Елизавета Соломина:

Я вообще не жлобинская, не жила в Жлобине никогда и, в принципе, думала, что это очень маленький городок такой. Когда я приехала на БМЗ, конечно же, первое, что подумала: «Это огромное какое-то предприятие, страшное, не знаю, куда вообще идти». Не могла найти свое рабочее место никак в первый день. Я устраивалась туда по распределению. То есть я знала, что у меня есть два года, которые обязана отработать, потому что училась на бюджете. Никаких ставок у меня не было – останусь я в Жлобине или нет. Не было никаких дальнейших действий, просто на два года я туда пришла. Но так как меня заинтересовали, то я осталась на четыре года и в итоге решила остаться в Жлобине. Есть ли вакансии для тех, кто хочет работать на БМЗ?

Алеся Лакина:

Мы говорим сейчас про работу по распределению, есть ли вакансии для других молодых людей, которые просто хотят работать на БМЗ? Елизавета Соломина:

У нас есть сайт БМЗ, отдел кадров – там можно посмотреть. Я даже как-то смотрела ради интереса, вообще какие должности предлагают. Там большой спектр. Ольга Шерснева:

Вы говорили о том, что ваша зарплата буквально за год увеличилась в несколько раз. Как вы шли к этому успеху? Елизавета Соломина:

Значит, ты приходишь на предприятие с нулевым разрядом, но уже с первого дня начинается стажировка так называемая. Тебя берут на обучение сразу же на третий, четвертый, пятый разряды, ты сдаешь экзамены. Я пришла в августе, и уже в июле у меня точно был пятый разряд. Ольга Шерснева:

Это зависит от человека или каждый работник так продвигается?

Елизавета Соломина:

У нас на предприятии есть учебный центр, и работник на каждом цехе закреплен, который как раз мониторит образование, квалификацию работников и заинтересован в том, чтобы разряд был как можно выше. Потому что работник будет заинтересован остаться. «Огромное предприятие – сложно было понять, где я нахожусь» Алеся Лакина:

Насколько вам было тяжело освоиться на рабочем месте? Ольга Шерснева:

Если вспомним первый месяц. Елизавета Соломина:

Первый день – это вообще было смешно. Потому что, опять же, огромное предприятие – сложно было понять, где я нахожусь и куда мне надо идти. Алеся Лакина:

А было это – забудьте все, что вы учили в университете? Елизавета Соломина:

Нет, такого я не слышала в свой адрес. Было много технической документации, которую я читала. Благо, у нас была хорошая преподавательская основа в университете, и уже какие-то знания у меня были, поэтому мне было проще. Через год работы замещала мастеров и руководила рабочим персоналом

Ольга Шерснева:

У вас коллектив, наверное, больше мужской, если не ошибаюсь? Как вам вообще работается, доброжелательные они или нет? Елизавета Соломина:

Да. У нас в принципе на БМЗ большее количество мужчин работающих, женщин очень мало. Также касается это и нашего цеха, тоже женщин немного. Точно не половина, их гораздо меньше, наверное, процентов 30. В мужском коллективе, особенно учитывая то, что я через год работы замещала мастеров активно, то есть руководила рабочим персоналом, это было очень интересно. Учитывая, что эти люди еще старше меня, это было вдвойне интереснее. Есть, как правило, какие-то отдельные кадры, но все очень понимающие, помогающие, и не было никаких конфликтов вообще ни с кем никогда. Алеся Лакина:

Как реагировали мужчины, тем более старше вас, на вас как руководителя? Елизавета Соломина:

Это было предсказуемо. То есть к этому шло в течение года, как только я устроилась. Просто постепенно я повышала свой уровень квалификации, и, наверное, работники это видели, то есть это не было неожиданностью какой-то.