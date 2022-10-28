Свобода слова в журналистике и как противостоять фейкам? В Минске обсуждают новые подходы работы в медиапространстве

Новости Беларуси. Какие инструменты эффективны в условиях информационной войны, существует ли сегодня свобода слова в журналистике и как противостоять фейкам? О традиционных и новых формах работы в медиапространстве 28 октября говорят на площадке IX Форума молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Тем, кто имеет традиционное образование, нужно подтягивать в плане создания интернета для цифровых сред, потому что это, как вы сами понимаете, совершенно другая история. Не только создавать, но и правильно продвигать, поддерживать тематику. Это и сериальность темы, и другие подходы. И не всегда этому можно научиться в регионах, поэтому мы собираем людей из регионов здесь, чтобы научить, послушать метров, пообщаться с ведущими медиаменеджерами и успешными журналистами, в том числе ровесниками, которые уже умеют это делать, но живут в Минске.