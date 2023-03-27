«У нас многие хозяйства в этом году развалятся». Будут ли этим летом фермеры выбрасывать свой урожай?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вы считаете правильным, когда фермеры выворачивают огурцы и показывают, смотрите, какие мы молодцы? Растили, растили, а сейчас смотрите.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Вы не равняйте фермера и Столин. Там частники. У частника себестоимость в два, три раза ниже, потому что он зарплату никому не платит.
Кирилл Казаков:
Ой, платят, платят. Там столько рабочих, они, может, неофициально, но работают.
Владимир Крапивка:
Значит, фермеры. Вы знаете, есть такое понятие – земельная рента. В Минской области одна, где теплее – там она выше, потому что там выше урожаи, выше период вегетации. Это же никто не учитывает. Я согласен с тем, что не можешь кормить собаку – выпусти ее на улицу. Значит, все взять под контроль государству. Богатый и бедный одинаково хочет есть. Давать дотацию на производство определенной продукции – той, которая трудоемкая, плохо хранится, сразу заключать договоры и брать оплату стабфонда. Цена будет в два раза ниже. Тот год был хороший, цена была. Мы цену не решаем, решает Россия. А в этом году Россия свое не знает, куда деть, и у нас цены копеечные. У нас многие хозяйства в этом году развалятся. Фермерские особенно.
Кирилл Казаков:
Ну, давайте не будем так пессимизировать.
Владимир Крапивка:
Не пессимизировать. Вы знаете, сколько лишней продукции в этом году вывезут, выкинут?
Алена Сырова, СТВ:
Сколько у нас будет в этом году лишней продукции?
Кирилл Казаков:
Мы уже пессимизируем.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Не будет у нас лишней продукции. У нас будет продукция, обеспечивающая население полностью – в первую очередь ставится задача. И будет продукция, которая пойдет на экспорт, где мы получаем выручку, реализуя нашу продукцию. Другой вопрос, что правильно Владимир Александрович сказал, что сегодня в Российской Федерации тоже начали развивать сельское хозяйство. У них есть свое производство овощей, картофеля.
Кирилл Казаков:
У них Краснодар, черноземье – немножко другое и немного получше.
Владимир Гракун:
Поэтому нам нужно искать пути реализации в другие страны. Или же пути переработки продукции, чтобы могли ее достойно продать и поиметь добавленную стоимость.
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